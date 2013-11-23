Локализация различных проектов на разные языки

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Закрыт12 заявок184 просмотра

Требуется команда переводчиков для периодического перевода на разные языки.

в основном востребованы следующие направления:

русский -> английский, немецкий, итальянский, чешский, малайский, китайский,

В отклике желательно указывать вашу тарифную сетку для данных языков.

Предпочтителен контакт с одним менеджером по всем направлениям переводов.

11 лет назад
B-Jack
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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