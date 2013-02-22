B-Jack

Алексей B-Jack

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • HTML-верстальщик

    $700

    Требуется 2 верстальщика. Обязанности: - Верстка сайтов, отдельных страниц, html-баннеров. - Адаптивная верстка для мобильных приложений; Требования: - Знание HTML/XHTML, CSS3 (опыт табличной и блочной резиновой верстки); - Знание JavaScript: ( jQuery – умение подключить готовые модули (fancybox, formstyler и др.), ...

    JavascriptВерстка сайтаHTMLjQueryAjax
    HTML-верстка47 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется наполнение раздела сайта новостным контентом.

    Требуется наполнение раздела сайта новостным контентом. Тематика раздела сайта: Новости из сферы IT-стартапов. Для каждой статьи требуется: 1. Подобрать статью на зарубежных ресурсах, посвященных новостям из области IT-стартапов. Интересуют только статьи рассказывающие про какой-либо IT-стартап и только ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка страниц сайта с бесплатными купонами

    $60

    Требуется валидная кроссбраузерная верстка сайта с бесплатными купонами Скрины необходимых страниц сайта во вложении. Исходники перешлю непосредственно исполнителю. Срок на выполнение максимум 3 дня. Готовность приступить сразу. Оплата по факту выполненной работы. Просьба ознакомиться с требованиями к верстке

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Локализация различных проектов на разные языки

    Требуется команда переводчиков для периодического перевода на разные языки. в основном востребованы следующие направления: русский -&gt; английский, немецкий, итальянский, чешский, малайский, китайский, В отклике желательно указывать вашу тарифную сетку для данных языков. Предпочтителен контакт с одним менеджером по ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта с бесплатными купонами

    $100

    Требуется нарисовать макеты дизайна для сайта с бесплатными купонами. Всего требуется предоставить 5 макетов: 1. Главная страница 2. Страница с подробным описанием купона 3. Страница каталога магазинов 4. Страница с подробным описанием магазина 5. Фрейм, который выводится при переходе в какой-либо ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется перевести шаблоны сообщений

    Требуется перевести шаблоны сообщений с русского на немецкий и итальянский языки. Исходный файл во вложении. Объем не большой. Просьба указать стоимость перевода и сроки.

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется изготовить несколько баннеров

    Есть два баннера с размером 800x100. Нужно изготовить на основании них баннера с размером 136x146 А также есть уже готовый баннер 136x146 (с исходником) нужно исправить в нем грамматические ошибки в тексте. Исходные баннера прилагаются. ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Привлечение подписчиков на паблик вконтакте

    Требуется привлечение подписчиков на паблик вконтакте Тематика: все про детей. Желательная аудитория: Женщины от 20 до 40 лет Просьба указывать расценки за 1000 подписчиков. Работаем без предоплаты или через гаранта.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется взять проект на обслуживание

    Проект: ВПН-провайдер faceless.me Сайт проекта: http://faceless.me/ Мы ищем студию, которая возьмет сайт проекта на обслуживание. То есть отрисует новый дизайн, сделает тексты и промо-материалы А также будет дорабатывать и поддерживать в актуальном состоянии. От Вас требуется понимать цели, для которых ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой сайт под ключ

    Требуется сделать простой сайт под ключ. Разделы: О компании, Услуги, Условия, Тарифы, Контакты Для реализации ищется менеджер проектов с готовой командой исполнителей (программист, дизайнер, версальщик). Более конкретное ТЗ и Бюджет обсуждается с выбранным исполнителем. Просьба, по возможности, ...

    Сайты «под ключ»44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка каталога фильмов и сериалов

    $1100

    Необходимо разработать функциональную часть для каталога фильмов и сериалов аналогичную по функционалу сайту kinobaza.tv/ с использованием wiki.kinobaza.tv/API Основные особенности проекта: При работе с данными сайта kinobaza.tv необходимо реализовать кеширование данных. База данных должна быть рассчитана под ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется создать 2 PDF-файла на PHP

    $60

    Требуется программист, который сможет сгенерировать PDF-файлы на PHP. Требуется реализовать заполнение двух бланков. Один бланк счет, другой накладная. Суть в следующем: вы получаете данные в виде хеш-массива и вставляете в нужные поля на бланке. Желательно оформить ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
m_a_c_h_e_t_a
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта с бесплатными купонами
Спасибо за работу все было отлично!
Все было сделано во время и в соответствии с заданием. Остался доволен сотрудничестовом
Ответный отзыв
katerina18
Екатерина 
45 летИталия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Требуется перевести шаблоны сообщений
Приятное общение, быстрая оплата.
Перевод был выполнен быстро и качественно. Остался доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Olyad
Ольга 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка страниц сайта с бесплатными купонами
Сотрудничеством довольна! Хороший заказчик.
Все было сделано качественно, в соответствии с заданием.
Ответный отзыв
Mersalina
Алина 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Требуется перевести шаблоны сообщений
С вами приятно работать! Рекомендую.
Перевод был выполнен качественно и в срок
Ответный отзыв