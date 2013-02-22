Требуется 2 верстальщика. Обязанности: - Верстка сайтов, отдельных страниц, html-баннеров. - Адаптивная верстка для мобильных приложений; Требования: - Знание HTML/XHTML, CSS3 (опыт табличной и блочной резиновой верстки); - Знание JavaScript: ( jQuery – умение подключить готовые модули (fancybox, formstyler и др.), ...
- $700HTML-верстка47 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется наполнение раздела сайта новостным контентом. Тематика раздела сайта: Новости из сферы IT-стартапов. Для каждой статьи требуется: 1. Подобрать статью на зарубежных ресурсах, посвященных новостям из области IT-стартапов. Интересуют только статьи рассказывающие про какой-либо IT-стартап и только ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Требуется валидная кроссбраузерная верстка сайта с бесплатными купонами Скрины необходимых страниц сайта во вложении. Исходники перешлю непосредственно исполнителю. Срок на выполнение максимум 3 дня. Готовность приступить сразу. Оплата по факту выполненной работы. Просьба ознакомиться с требованиями к версткеHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется команда переводчиков для периодического перевода на разные языки. в основном востребованы следующие направления: русский -> английский, немецкий, итальянский, чешский, малайский, китайский, В отклике желательно указывать вашу тарифную сетку для данных языков. Предпочтителен контакт с одним менеджером по ...Переводы12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется нарисовать макеты дизайна для сайта с бесплатными купонами. Всего требуется предоставить 5 макетов: 1. Главная страница 2. Страница с подробным описанием купона 3. Страница каталога магазинов 4. Страница с подробным описанием магазина 5. Фрейм, который выводится при переходе в какой-либо ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется перевести шаблоны сообщений с русского на немецкий и итальянский языки. Исходный файл во вложении. Объем не большой. Просьба указать стоимость перевода и сроки.Переводы2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Есть два баннера с размером 800x100. Нужно изготовить на основании них баннера с размером 136x146 А также есть уже готовый баннер 136x146 (с исходником) нужно исправить в нем грамматические ошибки в тексте. Исходные баннера прилагаются. ...Баннеры11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется привлечение подписчиков на паблик вконтакте Тематика: все про детей. Желательная аудитория: Женщины от 20 до 40 лет Просьба указывать расценки за 1000 подписчиков. Работаем без предоплаты или через гаранта.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Проект: ВПН-провайдер faceless.me Сайт проекта: http://faceless.me/ Мы ищем студию, которая возьмет сайт проекта на обслуживание. То есть отрисует новый дизайн, сделает тексты и промо-материалы А также будет дорабатывать и поддерживать в актуальном состоянии. От Вас требуется понимать цели, для которых ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать простой сайт под ключ. Разделы: О компании, Услуги, Условия, Тарифы, Контакты Для реализации ищется менеджер проектов с готовой командой исполнителей (программист, дизайнер, версальщик). Более конкретное ТЗ и Бюджет обсуждается с выбранным исполнителем. Просьба, по возможности, ...Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1100
Необходимо разработать функциональную часть для каталога фильмов и сериалов аналогичную по функционалу сайту kinobaza.tv/ с использованием wiki.kinobaza.tv/API Основные особенности проекта: При работе с данными сайта kinobaza.tv необходимо реализовать кеширование данных. База данных должна быть рассчитана под ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $60
Требуется программист, который сможет сгенерировать PDF-файлы на PHP. Требуется реализовать заполнение двух бланков. Один бланк счет, другой накладная. Суть в следующем: вы получаете данные в виде хеш-массива и вставляете в нужные поля на бланке. Желательно оформить ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад