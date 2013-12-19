Написание студенческих работ, статей, ведение блогов, обновление сайтов.

Филолог. Образование педагогическое. Специальность: Немецкая филология. Английская филология.

ЧТО Я УМЕЮ:

1. Писать студенческие работы любого уровня сложности по следующим направлениям:

- немецкий язык, история языка, литература;

- английский язык, история языка, литература;

- русский язык;

- украинский язык;

- украинская, русская и зарубежная литература;

- история Украины, России;

- психология - общая, возрастная, сравнительная;

- правоведение и др.направления, где нет сложной арифметики.

2. Писать статьи на любые темы, любых объемов.

3. Вести блог, наполнять сайт, следить за форумом.

4. Писать стихи.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

1. Подаю заявку на написание работы только в двух случаях:

- когда знаю, что писать;

- когда есть свободное время.

2. Отвечаю за качество работы, срок сдачи.

3. Нахожусь Online несколько раз в день.

4. Вечер, ночь - отличное время для работы.

5. Все переговоры с заказчиками веду исключительно на weblancer.net.

Вы всегда можете связаться со мной, написав мне на эл.почту: [email protected]