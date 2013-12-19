Mersalina

Алина Mersalina

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Написание студенческих работ, статей, ведение блогов, обновление сайтов.

Филолог. Образование педагогическое. Специальность: Немецкая филология. Английская филология.

ЧТО Я УМЕЮ:

1. Писать студенческие работы любого уровня сложности по следующим направлениям:

- немецкий язык, история языка, литература;

- английский язык, история языка, литература;

- русский язык;

- украинский язык;

- украинская, русская и зарубежная литература;

- история Украины, России;

- психология - общая, возрастная, сравнительная;

- правоведение и др.направления, где нет сложной арифметики.

2. Писать статьи на любые темы, любых объемов.

3. Вести блог, наполнять сайт, следить за форумом.

4. Писать стихи.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

1. Подаю заявку на написание работы только в двух случаях:

- когда знаю, что писать;

- когда есть свободное время.

2. Отвечаю за качество работы, срок сдачи.

3. Нахожусь Online несколько раз в день.

4. Вечер, ночь - отличное время для работы.

5. Все переговоры с заказчиками веду исключительно на weblancer.net.

Вы всегда можете связаться со мной, написав мне на эл.почту: [email protected]

Портфолио

Отзывы заказчиков

estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Курсовая педагогика
Спасибо за работу!
С вами приятно работать! Рекомендую.
Ответный отзыв
estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
9 баллов
11 лет назад
Курсовая педагогика
спасибо за работу, все было сделано как надо
С вами приятно работать! Рекомендую. Надеюсь на сотрудничество!
Ответный отзыв
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа
Алина Спасибо большое за прекрасное сотрудничество. Рекомендую данного специалиста)))
Отличный заказчик! Всегда на связи. Приятно было работать. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)
$100
10 баллов
11 лет назад
Дипломная работа по филологии
Спасибо за работу! Все отлично, грамотно и в срок. Работаем дальше.
С вами приятно работать! Рекомендую.
Ответный отзыв
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
9 баллов
11 лет назад
Курсовая уголовное право
Работа выполнена успешно, заказ дорабатывался, в срок в итоге не уложились
С вами приятно работать! Рекомендую.
Ответный отзыв
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7 отзывов
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