Филолог. Образование педагогическое. Специальность: Немецкая филология. Английская филология.
ЧТО Я УМЕЮ:
1. Писать студенческие работы любого уровня сложности по следующим направлениям:
- немецкий язык, история языка, литература;
- английский язык, история языка, литература;
- русский язык;
- украинский язык;
- украинская, русская и зарубежная литература;
- история Украины, России;
- психология - общая, возрастная, сравнительная;
- правоведение и др.направления, где нет сложной арифметики.
2. Писать статьи на любые темы, любых объемов.
3. Вести блог, наполнять сайт, следить за форумом.
4. Писать стихи.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:
1. Подаю заявку на написание работы только в двух случаях:
- когда знаю, что писать;
- когда есть свободное время.
2. Отвечаю за качество работы, срок сдачи.
3. Нахожусь Online несколько раз в день.
4. Вечер, ночь - отличное время для работы.
5. Все переговоры с заказчиками веду исключительно на weblancer.net.
Вы всегда можете связаться со мной, написав мне на эл.почту: [email protected]
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