Перевод на английский финансового текста 3600 зн

Требуется перевод текста на английский язык. Текст финансововой направленности. 3600 знаков с пробелами.

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорирются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата по факту выполнения работы.

ВНИМАНИЕ! Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.