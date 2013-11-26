Требуется переводчик английского языка в сфере ИТ

Вера наш постоянный спаситель. Выполняет большой объем работ качественно, быстро и в обещанные ею сроки! Очень ценим сотрудничество с этим приятным в общении ответственным человеком! Спасибо еще раз! Будем и дальше сотрудничать с ней! Рекомендуем!