Требуется переводчик английского языка в сфере ИТ

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Завершен18 заявок508 просмотров

Компания ищет удалённого переводчика английского языка, сфера IT уровень владения желателен B2, C1, C2.

Перевод текстов (статьи, новости, контент, и другое). Своевременная оплата. Просьба в заявке указать цену. Работа долгосрочная.

По всем вопросам пишите. Спасибо.

11 лет назад
volshebnutiy
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

hairahana
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Вера наш постоянный спаситель. Выполняет большой объем работ качественно, быстро и в обещанные ею сроки! Очень ценим сотрудничество с этим приятным в общении ответственным человеком! Спасибо еще раз! Будем и дальше сотрудничать с ней! Рекомендуем!
Рада сотрудничеству с Денисом. Приятный и ответственный человек, работать с ним одно удовольствие

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hairahana
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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