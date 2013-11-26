Перевод новостей мед. тематики с англ. на русский

Ищется переводчик с медицинским образованием для подготовки к публикации новостей с англоязычных мед сайтов.

Требования: литературный перевод свежих новостей на Ваш выбор (список сайтов дам), чистка от «воды», объем ограничен 2000 символами без пробелов, ежедневно 1-2 текста.

Оплата: 1,5 wmz (50wmr) за 1000 знаков без пробелов в день получения материала.