Перевод новостей и обзоров

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Закрыт31 заявка359 просмотров

Ищем переводчика, для длительного сотрудничества, по переводу относительно не сложных текстов (новости, обзоры, статьи по отоплению, сантехнике, кондиционированию, насосам) с английского и немецкого языка.

11 лет назад
gvi
58 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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