Срочно!Требуются 2 модератора желательно из Владивостока, Хабаровска, или иного города данной временной зоны для работы в проекте- новостной портал на английском языке. Tребования-достаточный английский, соблюдение графика 2 через 2 ( 2 дня по 12 часов ...
Перевод рукописного текста на английский
Необходимо перевести 18 страниц A4 рукописного текста (скан дневника) на английский язык. Общий объем в набранном виде раза в два меньше. Требование к кандидатам - наличие диплома о высшем филологическом образовании.
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