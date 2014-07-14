Модераторы на новостной сайт

Срочно!Требуются 2 модератора желательно из Владивостока, Хабаровска, или иного города данной временной зоны для работы в проекте- новостной портал на английском языке. Tребования-достаточный английский, соблюдение графика 2 через 2 ( 2 дня по 12 часов и 2 дня выходные)исполнительность, аналитический склад ума.Работа заключается в прочтении новости и классификации. зп. от 25 т.р. Проект онлайн, соответственно работа удаленная.