Перевести описания сумок с английского на русский

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен5 заявок213 просмотров

Добрый день!

Необходимо перевести описания сумок, приложенные к проекту, + еще 16 описаний сумок, будут готовы сегодня. Художественный перевод не требуется, но и не гуглом, нужно достаточно быстро и недорого. Жду предложения с ценой и сроками.

11 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Muzalika
30 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Светлана все сделала отлично, совсем чуть-чуть срок был побольше оговоренного (это уже скорее придирка:), но Светлана заранее предупредила об этом, так что 10) Спасибо за работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Muzalika
30 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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