Перевести описания сумок с английского на русский

Добрый день!

Необходимо перевести описания сумок, приложенные к проекту, + еще 16 описаний сумок, будут готовы сегодня. Художественный перевод не требуется, но и не гуглом, нужно достаточно быстро и недорого. Жду предложения с ценой и сроками.