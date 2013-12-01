Перевод резюме

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Завершен16 заявок280 просмотров

Необходимо перевести резюме на английский язык.

Оплата ТОЛЬКО Яндекс деньги

11 лет назад
pmlight
Михаил 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Все в срок и согласно ТЗ - рекомендую!
Благодарю за интересный проект, и своевременную оплату. Рекомендую Михаила как грамотного и порядочного заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества. С уважением, Виталий.

Заявки фрилансеров

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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