Деловое письмо на английский

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Завершен2 заявки205 просмотров

нужно перевести деловое письмо на английский язык.

размер - до 1/4 листа А4

нужно сделать перевод в течении 30 минут

цена: 3$

11 лет назад
DIVERSI
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

newdreamer
Елизавета 
43 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Спасибо за работу, всё оперативно
Вежливый и приятный Заказчик! Все отлично,

Заявки фрилансеров

newdreamer
Елизавета 
43 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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