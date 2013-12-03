Перевод текста Elements of proof

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Завершен5 заявок352 просмотра

1.Нужен перевод текста на юридическую тематику. Отсканированный текст приложен.

2. Выбрать из текста отдельные хорошие юр. термины и выписать их с транскрипцией.

3. Написать 15-20 предложений на англ. языке (с переводом) о будущей профессии(юридическая специальность)

Самое главное выполнить перевод.

Можете писать цену отдельно за каждое задание.

СРОКИ: (ВЧЕРА!!!) ЖЕЛАТЕЛЬНО ДО 18,00 МСК

11 лет назад
still1753
Алексей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

men_tat
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена даже раньше оговоренного срока. Ответственный исполнитель! Рекомендую.
Благодарю за интересный проект! Хорошее впечатление от сотрудничества! Быстрая оплата!Рекомендую!
erik442
Эрнест 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Проект выполнен точно в срок. Очень ответственный исполнитель!!!
Своевременная достойная оплата. Приятное сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

men_tat
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
erik442
Эрнест 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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