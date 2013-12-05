Исправить перевод опыта работы в резюме

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Закрыт6 заявок200 просмотров

Коллеги, добрый день!

Есть резюме с опытом работы. Английский перевод сделан, но где то с помощью онлайн переводчика. Нужен проверить грамматику, правописание, синтаксис и исправить.

Только для исполнителей с опытом и отзывами.

Указывайте сразу в заявке цену и срок.

Спасибо.

11 лет назад
silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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