Перевод на китайский

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Закрыт5 заявок164 просмотра

необходимо перевести на китайский язык около 150 000 символов, т.е. около 30-40 страниц

Укажите где Вы изучали китайский язык.

Желательно примеры работ.

11 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров