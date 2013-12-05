Перевод на испанский язык

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Нужен переводчик испанский язык перевести документ (деловое письмо).

Формат А4. Объем 3596 знаков без пробелов.

Тема - недвижимость и ее юридические аспекты.

Оплата:

- новичкам в сервисе только пОсле сделанной работы.

- для фриленцеров с информацией о себе и открытыми контактами (ФИО и моб тел) работаем по предоплате 50% .

Порядок работы:

- Показываете портфолио

- Указываете срок и стоимость

- Выбираю исполнителем

И работаем! )

11 лет назад
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров