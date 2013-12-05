Перевод на испанский язык

Нужен переводчик испанский язык перевести документ (деловое письмо).

Формат А4. Объем 3596 знаков без пробелов.

Тема - недвижимость и ее юридические аспекты.

Оплата:

- новичкам в сервисе только пОсле сделанной работы.

- для фриленцеров с информацией о себе и открытыми контактами (ФИО и моб тел) работаем по предоплате 50% .

Порядок работы:

- Показываете портфолио

- Указываете срок и стоимость

- Выбираю исполнителем

И работаем! )