необходимо перевести на китайский язык около 150 000 символов, т.е. около 30-40 страниц Укажите где Вы изучали китайский язык. Желательно примеры работ.
Перевод на испанский язык
Нужен переводчик испанский язык перевести документ (деловое письмо).
Формат А4. Объем 3596 знаков без пробелов.
Тема - недвижимость и ее юридические аспекты.
Оплата:
- новичкам в сервисе только пОсле сделанной работы.
- для фриленцеров с информацией о себе и открытыми контактами (ФИО и моб тел) работаем по предоплате 50% .
Порядок работы:
- Показываете портфолио
- Указываете срок и стоимость
- Выбираю исполнителем
И работаем! )
Заявки фрилансеров
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