Коллеги, добрый день! Есть резюме с опытом работы. Английский перевод сделан, но где то с помощью онлайн переводчика. Нужен проверить грамматику, правописание, синтаксис и исправить. Только для исполнителей с ...
Два мануала ENG-RUS срочно
Необходимо быстро перевести два мануала (в архиве по ссылке http://www.espressomaster.ru/fri.zip)
с версткой в Word с картинками и пр., максимально близко к оригиналу. В итоговой версии инструкция только на русском, остальные языковые версии не нужны.
Проект для исполнителей со специализаций на переводах. Оплата WMZ в финале по фактическому объему. Ставка не должна быть выше 5,5 долл. за стр. 1800 знаков. Буду благодарен за примеры Ваших работ по технической тематике с оформлением.
Прежде чем откликнуться, пожалуйста, прочтите, это важно:
1. Не участвуйте, если Вас не устраивает предложенная ставка или если Вы не готовы оформить документ, как того требует задание.
2. Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте скорость, с которой работаете (стр./день) и Вашу ставку за стр. 1800 знаков.
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