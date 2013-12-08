Два мануала ENG-RUS срочно

Необходимо быстро перевести два мануала (в архиве по ссылке http://www.espressomaster.ru/fri.zip)

с версткой в Word с картинками и пр., максимально близко к оригиналу. В итоговой версии инструкция только на русском, остальные языковые версии не нужны.

Проект для исполнителей со специализаций на переводах. Оплата WMZ в финале по фактическому объему. Ставка не должна быть выше 5,5 долл. за стр. 1800 знаков. Буду благодарен за примеры Ваших работ по технической тематике с оформлением.

Прежде чем откликнуться, пожалуйста, прочтите, это важно:

1. Не участвуйте, если Вас не устраивает предложенная ставка или если Вы не готовы оформить документ, как того требует задание.

2. Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте скорость, с которой работаете (стр./день) и Вашу ставку за стр. 1800 знаков.