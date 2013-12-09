С русского на украинский (оптовый заказ)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка203 просмотра

Работы много, хотелось бы увидеть от вас оптовые цены. Есть тексты на русском языке, думаю будет проще всего вставлять в Google переводчик и редактировать его перевод. В текстах разрешено и приветствуется своя интерпретация, удаление ненужных абзацев или предложений или их замена на свой вариант. Стиль и направления текстов в большинстве случаев художественный.

Оплата на карту ПриватБанка.

11 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется переводчик с русского на казахский

    Требуется переводчик с русского языка на казахский язык. Для создания казахской версии сайта. Сроки согласовываются индивидуально. Объем - ориентировочно 8 000 знаков с пробелами (первый этап работы) По мере дополнения сайта ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Технический переводчик

    В связи с недоступностью нашего штатного переводчика ищется переводчик технических текстов, для регулярного сотрудничества. Для выбора переводчика нужно выполнить тестовывй перевод (в приложенном файле). Тестовый перевод высылать почту указанную в профиле, с вашим ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод текста на азербайджанский

    Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод текста на узбекский язык

    Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод текста на казахский язык

    Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод текста на итальянский язык

    Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Профессиональный перевод тексто на англ. язык

    Требуется профессиональный перевод текстов с нескольких страниц сайта, а именно: http://www.express.ru/federal_box (http://joxi.ru/s5-lUtg5CbBWVK7f25A) http://www.express.ru/courierdostavka http://joxi.ru/J6ClUtg5CbCLVZD3Bw0 Это основная часть, возможно добавим еще 1-2 страницы Бюджет предлагайте Срок 1 день ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод текста на английский язык

    Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевести с EN на RU три видеоролика. Текст

    Требуется перевести с английского на русский три видеоролика, в текст. Тематика офтальмология. Ссылки на ролики: https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-1.mp4 4:20 https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-2.mp4 1:29 https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-3.mp4 1:12 Для заявки от ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевести с английского на русский

    Необходимо перевести текст с английского на русский. В приложении файл. Необходимо сделать перевод с 305 страницы до 311. Господа фрилансеры, жду ваши предложения по цене и срокам.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад