С русского на украинский (оптовый заказ)

Работы много, хотелось бы увидеть от вас оптовые цены. Есть тексты на русском языке, думаю будет проще всего вставлять в Google переводчик и редактировать его перевод. В текстах разрешено и приветствуется своя интерпретация, удаление ненужных абзацев или предложений или их замена на свой вариант. Стиль и направления текстов в большинстве случаев художественный.

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