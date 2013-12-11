Перевод части сайта веб, мобильная разработка

Дорогие переводчики!

нужен перевод раздела сайта об услугах веб и мобильной разработки с английского на русский. В тексте немалая рекламная составляющая, поэтому очень важно, чтобы он был "продающим".

Пожалуйста, выполните тестовый перевод (файл testtranslation), и прикрепите к заявке, либо на email ([email protected], можно как google document).

Важно: обращайте внимание на заголовки, рекламные слоганы. Они требуют не перевода, а адаптации к русскоязычной аудитории. Подходите к заданию творчески, не пренебрегайте небольшими изменениями текста, если они сделают его более читабельным и привлекательным. Исполнителя выбираем только по результатам тестового задания.

исполнителю тестовый перевод будет включен в оплату.

Объем самого текста - 34670 знаков с пробелами. В данный момент содержит много картинок, можем предоставить в другом виде, если понадобится. Строго соблюдать форматирование текста при переводе не нужно.