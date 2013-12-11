Требуется переводчик с русского языка на казахский язык. Для создания казахской версии сайта. Сроки согласовываются индивидуально. Объем - ориентировочно 8 000 знаков с пробелами (первый этап работы) По мере дополнения сайта ...
Перевод части сайта веб, мобильная разработка
Дорогие переводчики!
нужен перевод раздела сайта об услугах веб и мобильной разработки с английского на русский. В тексте немалая рекламная составляющая, поэтому очень важно, чтобы он был "продающим".
Пожалуйста, выполните тестовый перевод (файл testtranslation), и прикрепите к заявке, либо на email ([email protected], можно как google document).
Важно: обращайте внимание на заголовки, рекламные слоганы. Они требуют не перевода, а адаптации к русскоязычной аудитории. Подходите к заданию творчески, не пренебрегайте небольшими изменениями текста, если они сделают его более читабельным и привлекательным. Исполнителя выбираем только по результатам тестового задания.
исполнителю тестовый перевод будет включен в оплату.
Объем самого текста - 34670 знаков с пробелами. В данный момент содержит много картинок, можем предоставить в другом виде, если понадобится. Строго соблюдать форматирование текста при переводе не нужно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Ищем талантливого автора для наполнения новостной части ведущего офтальмологического портала. Суть работы - перевод с английского на русский и популярная адаптация новостных сообщений, тезисов и статей из специализированных журналов. Ссылки и материалы мы предоставляем. Обычный ...Переводы9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим перевод пока что 11 500 символов на польский и английский язык. Без отзывов просьба не беспокоить. Перевод нужен проффессиональный.Переводы17 заявокЗакрыт11 лет назад
В связи с недоступностью нашего штатного переводчика ищется переводчик технических текстов, для регулярного сотрудничества. Для выбора переводчика нужно выполнить тестовывй перевод (в приложенном файле). Тестовый перевод высылать почту указанную в профиле, с вашим ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Работы много, хотелось бы увидеть от вас оптовые цены. Есть тексты на русском языке, думаю будет проще всего вставлять в Google переводчик и редактировать его перевод. В текстах разрешено и приветствуется своя интерпретация, удаление ненужных ...Переводы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...Переводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется профессиональный перевод текстов с нескольких страниц сайта, а именно: http://www.express.ru/federal_box (http://joxi.ru/s5-lUtg5CbBWVK7f25A) http://www.express.ru/courierdostavka http://joxi.ru/J6ClUtg5CbCLVZD3Bw0 Это основная часть, возможно добавим еще 1-2 страницы Бюджет предлагайте Срок 1 день ...Переводы13 заявокЗакрыт11 лет назад