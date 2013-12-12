Простая, немного спортивная тематика, en>ru

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Закрыт6 заявок240 просмотров

Здравствуйте!

Предлагаем Вам принять участие в проекте по переводу довольно простого, но скучного текста с английского на русский.

Информация о проекте: Направление перевода: английский-русский

Тематика: без особой тематики, приветствуется знания в спортивных тематиках, а также других языков

Объем — 200 000 знаков с пробелами, делю на несколько участников. Делится легко.

Срок выполнения: понедельник, 16 декабря, к 15:00 МСК, пишем сколько можем сдать.

Ставка: перевод 5 дол/2000 знаков. Да, не много, и существенно меньше, чем по другим моим проектам, но возможно оно того стоит.

Срок оплаты: в течение 30 дней после сдачи проекта

Способ оплаты: moneybookers, paypal, (редко использую webmoney), банковские переводы.

Благодарен за Ваш ответ.

С уважением,

Андрей Анисимов

11 лет назад
andrew_anisimov
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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