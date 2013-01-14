Выполняю переводы в следующих направлениях:
АНГЛИЙСКИЙ-РУССКИЙ, РУССКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ,
ШВЕДСКИЙ-РУССКИЙ, РУССКИЙ-ШВЕДСКИЙ,
ШВЕДСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ-ШВЕДСКИЙ.
НОРВЕЖСКИЙ-РУССКИЙ, НОРВЕЖСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ,
НОРВЕЖСКИЙ-ШВЕДСКИЙ,
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ-РУССКИЙ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ-ШВЕДСКИЙ
Опыт работы переводчиком - более 9-лет. В 2010-м году окончила БФУ имени И. Канта в г. Калининград (Факультет Линвгистики и Межкультурной Коммуникации).
Тематики, в которых я разбираюсь лучше всего:
-личные документы (паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке, справки, дипломы и т.д.)
-гуманитарные науки (философия, социология, педагогика и т.д.)
-психология и саморазвитие
-биология (флора и фауна разных стран)
-здоровый образ жизни
-туризм
-география
-йога
-экология
-архитектура и дизайн
-современное искусство (электронная музыка, разные направления танцев, разные техники живописи, digital art)
-лингвистика
-он-лайн образование
-фриланс
Очень люблю свою работу и подхожу к ней с максимальной ответственностью. Выполняю все переводы качественно, оперативно и по приемлемой цене, учитывая все пожелания каждого заказчика. Берусь за переводы только тех текстов, тематики которых мне хорошо знакомы.
Постоянно совершенствую свои знания, изучаю новые тематики и термины. Выполняю переводы ТОЛЬКО вручную, используя словари и глоссарии. Никаких автоматических переводчиков - только ручной и смысловой перевод!
Работаю ТОЛЬКО по предоплате или Безопасной Сделке. Если Вас заинтересовали мои услуги, обращайтесь. Буду рада сотрудничеству!
Email: [email protected]
SKYPE: [email protected]
Telegram: @zukhra_freelance
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