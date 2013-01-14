Переводчик английского, шведского, норвежского и азербайджанского языков

Выполняю переводы в следующих направлениях:

АНГЛИЙСКИЙ-РУССКИЙ, РУССКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ,

ШВЕДСКИЙ-РУССКИЙ, РУССКИЙ-ШВЕДСКИЙ,

ШВЕДСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ-ШВЕДСКИЙ.

НОРВЕЖСКИЙ-РУССКИЙ, НОРВЕЖСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ,

НОРВЕЖСКИЙ-ШВЕДСКИЙ,

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ-РУССКИЙ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ-ШВЕДСКИЙ

Опыт работы переводчиком - более 9-лет. В 2010-м году окончила БФУ имени И. Канта в г. Калининград (Факультет Линвгистики и Межкультурной Коммуникации).

Тематики, в которых я разбираюсь лучше всего:

-личные документы (паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке, справки, дипломы и т.д.)

-гуманитарные науки (философия, социология, педагогика и т.д.)

-психология и саморазвитие

-биология (флора и фауна разных стран)

-здоровый образ жизни

-туризм

-география

-йога

-экология

-архитектура и дизайн

-современное искусство (электронная музыка, разные направления танцев, разные техники живописи, digital art)

-лингвистика

-он-лайн образование

-фриланс

Очень люблю свою работу и подхожу к ней с максимальной ответственностью. Выполняю все переводы качественно, оперативно и по приемлемой цене, учитывая все пожелания каждого заказчика. Берусь за переводы только тех текстов, тематики которых мне хорошо знакомы.

Постоянно совершенствую свои знания, изучаю новые тематики и термины. Выполняю переводы ТОЛЬКО вручную, используя словари и глоссарии. Никаких автоматических переводчиков - только ручной и смысловой перевод!

Работаю ТОЛЬКО по предоплате или Безопасной Сделке. Если Вас заинтересовали мои услуги, обращайтесь. Буду рада сотрудничеству!

Email: [email protected]

SKYPE: [email protected]

Telegram: @zukhra_freelance