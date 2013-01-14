ZukhraTasalieva

Зухра Тасалиева ZukhraTasalieva

 
35 летРоссия/Калининград
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Переводчик английского, шведского, норвежского и азербайджанского языков

Выполняю переводы в следующих направлениях:

АНГЛИЙСКИЙ-РУССКИЙ, РУССКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ,

ШВЕДСКИЙ-РУССКИЙ, РУССКИЙ-ШВЕДСКИЙ,

ШВЕДСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ-ШВЕДСКИЙ.

НОРВЕЖСКИЙ-РУССКИЙ, НОРВЕЖСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ, 

НОРВЕЖСКИЙ-ШВЕДСКИЙ,

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ-РУССКИЙ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ-ШВЕДСКИЙ

Опыт работы переводчиком - более 9-лет. В 2010-м году окончила БФУ имени И. Канта в г. Калининград (Факультет Линвгистики и Межкультурной Коммуникации). 

Тематики, в которых я разбираюсь лучше всего:

-личные документы (паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке, справки, дипломы и т.д.)

-гуманитарные науки (философия, социология, педагогика и т.д.)

-психология и саморазвитие

-биология (флора и фауна разных стран)

-здоровый образ жизни

-туризм

-география

-йога

-экология

-архитектура и дизайн

-современное искусство (электронная музыка, разные направления танцев, разные техники живописи, digital art)

-лингвистика

-он-лайн образование

-фриланс

Очень люблю свою работу и подхожу к ней с максимальной ответственностью. Выполняю все переводы качественно, оперативно и по приемлемой цене, учитывая все пожелания каждого заказчика. Берусь за переводы только тех текстов, тематики которых мне хорошо знакомы.

Постоянно совершенствую свои знания, изучаю новые тематики и термины. Выполняю переводы ТОЛЬКО вручную, используя словари и глоссарии. Никаких автоматических переводчиков - только ручной и смысловой перевод!

Работаю ТОЛЬКО по предоплате или Безопасной Сделке. Если Вас заинтересовали мои услуги, обращайтесь. Буду рада сотрудничеству!

Email: [email protected]

SKYPE: [email protected]

Telegram: @zukhra_freelance

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Перевод сайта
Ответственный, надежный исполнитель. Строгое соблюдение сроков, качественная работа, приятное общение. 10 баллов
Я осталась очень довольна нашим сотрудничеством с Сергеем. Интересное задание, своевременная оплата, оперативный ответ на все непонятные моменты в ходе работы над проектом. В общем, порядочный и адекватный заказчик, которые сейчас встречаются крайне редко. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Перевод с русского на английский язык
Качество перевода хорошее, сроки соблюдены. Спасибо.
Осталась очень довольна сотрудничеством с Риной! Она четко объяснила суть задания, постоянно находилась на связи, вовремя оплатила аванс и вторую часть гонорара. Одним словом, профессиональный и порядочный заказчик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Грамотный перевод меню на английский язык
Зухра сделала отличный перевод. Спасибо огромное !
Я выполняла для Максима перевод меню на английский язык. В ходе нашего сотрудничества не возникло никаких проблем. Он четко разъяснил задание, постоянно находился на связи и вовремя отправил оплату в полном размере. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
rustam4uk
Рустам 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Требуется переводчик, оплата сдельная
Работаем с Зухрой на постоянной основе. Был проведен тендер на переводчика текстов спортивной тематики. Соискателям предлагалось 2 отрывка (~500 знаков). Зухра, выполнила качественный перевод, с соблюдением всех рекомендаций, и что самое главное в установленные сроки. Она выиграла конкурс из десяти человек подовавших заявки. В общении вежлива и позитивна. Рекомендую к сотрудничеству! 10 из 10.
Делаю переводы для Рустама уже не первый год. Я очень довольна нашим сотрудничеством. Интересные задания, своевременная оплата, вежливое общение. Одним словом, отличный заказчик!
Ответный отзыв
Переводы
4 отзыва
от $7
от 1 дня
нет рейтинга