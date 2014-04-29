Перевод мануала ENG-RUS с версткой под оригинал

ПереводыЗавершен6 заявок238 просмотров
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С версткой в Word с картинками и пр., максимально близко к оригиналу. Мануал в файле по ссылке http://www.espressomaster.ru/coba.zip

Проект для исполнителей со специализаций на переводах. Оплата WMZ в финале по фактическому объему. Ставка не должна быть выше 5,5 долл. за стр. 1800 знаков. Буду благодарен за примеры Ваших работ по технической тематике с оформлением.

Прежде чем откликнуться, пожалуйста, прочтите, это важно:

1. Не участвуйте, если Вас не устраивает предложенная ставка или если Вы не готовы оформить документ, как того требует задание.

2. Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте скорость, с которой работаете (стр./день) и Вашу ставку за стр. 1800 знаков.

10 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
irisha64
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$23
3 дня
Спасибо, Ирина
Все отлично, заказчик даже согласился на предоплату, хотя это не было оговорено заранее. Большое спасибо за сотрудничество и надеюсь на дальнейшее:)
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