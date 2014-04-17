Очень простой перевод (2 абзаца)

$50
ПереводыЗавершен2 заявки205 просмотров
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Добрый день.

Очень простой перевод (2 абзаца текста для редакции сайта) с русского на английский. Это «приветственное письмо».

Могу выбрать 2х исполнителей.

Оплата небольшая и/или за отзыв.

Оставлять заявки только здесь.

10 лет назад
Gigant
Андрей 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
lilianochka13
Лилиана 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Прекрасная и очень-очень оперативная работа (менее, чем за час). Качественный перевод, явно не машинный, со знанием. Даже с поверхностным знанием языка понятно, о чём речь. Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством с Андреем , четкое ТЗ и мгновенная оплата )))
mafka_kim
Мария 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$5
1 день
Благодарю Марию за оперативный и хороший перевод. Уверен, что правильное оформление письма будет очень кстати. Приятна в общении, переводы недорого :) Рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно было работать :)
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