Перевод договора с русского на английский

$15
ПереводыЗакрыт7 заявок272 просмотра
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Есть договор на русском, нужно перевести на английский.

Сроки – пятница вечер.

6754 символа, три страницы.

Оплата WMZ.

10 лет назад
chrnkvp
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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