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Павел Черняков chrnkvp

 
32 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качественная Контекстная Реклама в Google AdWords, Яндекс.Директ, VK и пр.

Специалист по созданию, настройке и сопровождению рекламных кампаний в Google AdWords, Яндекс.Директ, Facebook, ВКонтакте. Более двух лет опыта в интернет-маркетинге, контекстной рекламе и web-аналитике как на западных, так и на отечественных рынках.

Что я предлагаю:

  • Создание контекстной рекламы с нуля – от $99. Вы предоставляете детали по своему проекту, ставите цели, бюджет. Я формирую кампании, максимально эффективно использующие Ваши ресурсы.
  • Оптимизация имеющихся кампаний и аккаунтов – от $50. Вы предоставляете доступ к аккаунту или кампаниям, определяете цели, которых хотите достичь. Я провожу все необходимые оптимизационные работы, а также предоставляю список рекомендаций для будущего развития.
  • Ведение аккаунта – цена договорная. Вы предоставляете доступ к аккаунту – я веду его на постоянной основе. В ведение аккаунта входит постоянный мониторинг кампаний, оптимизация ключевых слов, объявлений и расхода. Стоимость зависит от величины аккаунта и специфики проекта.
  • Аудит сайта – цена договорная. В рамках сотрудничества проведение аудита сайта на наличие проблем с техническими, поведенческими и семантаческими факторами.

    • Организационные моменты:

  • Общение – в email и skype. Возможны созвоны.
  • Оплата – на кошелек Яндекс.Деньги или другим способом по договоренности.
  • Работаю по предоплате 30%, которая производится только после обоюдного утверждения ТЗ.

    • Портфолио
    Контекстная реклама
    нет отзывов
    от $50
    от 3 дней
    #624