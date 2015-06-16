Качественная Контекстная Реклама в Google AdWords, Яндекс.Директ, VK и пр.

Специалист по созданию, настройке и сопровождению рекламных кампаний в Google AdWords, Яндекс.Директ, Facebook, ВКонтакте. Более двух лет опыта в интернет-маркетинге, контекстной рекламе и web-аналитике как на западных, так и на отечественных рынках.

Что я предлагаю:

Создание контекстной рекламы с нуля – от $99. Вы предоставляете детали по своему проекту, ставите цели, бюджет. Я формирую кампании, максимально эффективно использующие Ваши ресурсы.

Оптимизация имеющихся кампаний и аккаунтов – от $50. Вы предоставляете доступ к аккаунту или кампаниям, определяете цели, которых хотите достичь. Я провожу все необходимые оптимизационные работы, а также предоставляю список рекомендаций для будущего развития.

Ведение аккаунта – цена договорная. Вы предоставляете доступ к аккаунту – я веду его на постоянной основе. В ведение аккаунта входит постоянный мониторинг кампаний, оптимизация ключевых слов, объявлений и расхода. Стоимость зависит от величины аккаунта и специфики проекта.

Аудит сайта – цена договорная. В рамках сотрудничества проведение аудита сайта на наличие проблем с техническими, поведенческими и семантаческими факторами.

Организационные моменты:

Общение – в email и skype. Возможны созвоны.

Оплата – на кошелек Яндекс.Деньги или другим способом по договоренности.

Работаю по предоплате 30%, которая производится только после обоюдного утверждения ТЗ.