Тестовое задание на перевод

Необходимо перевести небольшой объем текста на сайте en.o-key.su на английский язык. Перевести необходимо страницы: 1. Главная http://en.o-key.su/ 2. Заказ http://en.o-key.su/#!order/ctdd 3. Активация http://en.o-key.su/#!activation/c1uge 4. Контакты http://www.o-key.su/#!contacts/c11h4 5. Активация (2) http://www.en.o-key.su/#!activate-bought-keychain/cayd Указывайте, пожалуйста, сразу цену и сроки, а также уровень владения языком. Необходим ...
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Предлагается выполнить тестовое задание по переводу и визуальной верстке тематической статьи. Все материалы высланы в частном порядке.
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