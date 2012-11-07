denis_smetnev

Объявляется конкурс на перевод и оформление статей по тематике изучения английского языка. Основная цель проведения конкурса: выбрать подходящего кандидата для непрерывного наполнения тематического раздела сайта. Текст статьи для перевода: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/11/pronunciation-errors-english-language Объем материала: 4750 символов без пробелов Перевод статьи ...
Сметнев Денис denis_smetnevdenis_smetnev
Работаю в Skyeng - интерактивной школе английского языка. Оплату произвожу быстро, ищу лучших кандидатов. Официальный аккаунт школы для вакансий: http://www.weblancer.net/users/JobSkyeng/
- $100Переводы3 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо составить транскрипты нескольких аудио записей с качественной английской речью. Суммарная продолжительность записей 22 минуты.Завершен10 лет назад
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Объявляется конкурс на перевод и оформление статей по тематике изучения английского языка. Основная цель проведения конкурса: выбрать подходящего кандидата для непрерывного наполнения тематического раздела сайта. Текст статьи для перевода: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/975/02/ Объем материала: 2200 символов без пробелов Перевод статьи ...Переводы5 исполнителейЗавершен10 лет назад
- $50
Предлагается выполнить тестовое задание по переводу и визуальной верстке тематической статьи. Все материалы высланы в частном порядке.Переводы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Большой объем аудио материалов (около 150 минут) требуется оцифровать и представить в виде текстового интервью с делением на абзацы и роли. Пример финального форматирования: Гость: Да, это было замечательно! Мне очень понравились вкусные французские пирожки и немецкие ...Завершен10 лет назад
- $500
Написание и размещение уникальных тематических статей (изучение иностранных языков) на специализированных сайтах для целей SEO продвижения + обработка статей в соответствии с указанными требованиями.Завершен10 лет назад
- $500
Коммерческий образовательный проект ищет человека, который будет переносить уроки, подготовленные методистами, в систему. Оформлять методические рекомендации, расставлять акценты в тексте, подбирать картинки и выполнять форматирование материала подходящими тегами. "Почему же это здорово?" Мы создаем уникальную систему, где ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать транскрипт трех интервью: http://www.youtube.com/watch?v=9k5AONP37RQ http://www.youtube.com/watch?v=_jaFqEBYoYY http://www.youtube.com/watch?v=GXWKf8QN6DM Пожалуйста, укажите бюджет и срок исполнения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!Завершен10 лет назад
Необходимо превращать то, что предложено на этих двух видео: http://youtu.be/UBNbz8DrY48 http://youtu.be/gU6VdBBsw0c в то, что получается в результате: http://www.youtube.com/watch?v=wGjNVEo8WMo Делать это нужно в соответствии со сроками, качественно и аккуратно. Можете монтировать такие ролики лучше, чем в приведенном примере? Напишите, как вы ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
На регулярной основе необходимо выполнять быструю оцифровку материалов на английском языке с сохранением оригинального форматирования.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется перепечатать документ, который находится во вложении. Важна грамотность и отсутствие опечаток в финальном варианте. При работе желательно сохранять оригинальное форматирование.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть видео запись на YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1xxCYkfPNw8 Необходимо сделать для него файл с текстом видео на русском языке в следующем формате: Denis: Добрый день, Вера! Nastasha: Приветствую! Denis: Как ваши дела? Необходимо грамотное исполнение, без ошибок. Длительность видео 14:32.Завершен10 лет назад
Есть видео запись на YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=wGjNVEo8WMo Необходимо сделать для него файл с текстом видео на английском языке в следующем формате: Denis: Hello, Nastasha! Nice to see you. Nastasha: Nice to see you. How are you doing? Denis: Everything is cool, ...Завершен10 лет назад
- $50
Нужно подобрать 150 низкочастотных ключевых запросов по теме "изучение английского по скайп".Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
1. Пройти по ссылке http://www.reddit.com/r/Jokes/search?q=joke&restrict_sr=on&sort=top 2. Открыть в новой вкладке страницу с шуткой, щелкнув по заголовку (см. видео). 3. Скопировать в столбец А гугл-документа количество лайков на странице (см. видео). 4. Скопировать заголовок шутки в столбец B. 5. Скопировать ...Завершен11 лет назад
- $50
1. Зайти по ссылке http://www.eslpod.com/website/show_all.php?cat_id=&Submit=Go 2. Открыть соответствующую страницу поисковой выдачи в новой вкладке. 3. Щелкнуть правой кнопкой по "Download Podcast" и выбрать "Копировать адрес ссылки" 4. Сохранить адрес ссылки в столбце А гугл-документа. 5. Скопировать название подкаста в ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо заполнить базу текстов и переводов песен по инструкции: 1. Зайти по ссылке http://www.amalgama-lab.com/songs/ 2. В поле "поиск" скопировать ячейки A и B (название группы и название песни) 3. Выделить колонку оригинала и скопировать текст 4. Дважды щелкнуть на ...Завершен11 лет назад