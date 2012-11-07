denis_smetnev

Сметнев Денис denis_smetnev

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Работаю в Skyeng - интерактивной школе английского языка. Оплату произвожу быстро, ищу лучших кандидатов. Официальный аккаунт школы для вакансий: http://www.weblancer.net/users/JobSkyeng/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Переводы на тему изучения английского языка для людей

    $100

    Объявляется конкурс на перевод и оформление статей по тематике изучения английского языка. Основная цель проведения конкурса: выбрать подходящего кандидата для непрерывного наполнения тематического раздела сайта. Текст статьи для перевода: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/11/pronunciation-errors-english-language Объем материала: 4750 символов без пробелов Перевод статьи ...

    HTML
    Переводы3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод образовательных статей для людей

    $100

    Объявляется конкурс на перевод и оформление статей по тематике изучения английского языка. Основная цель проведения конкурса: выбрать подходящего кандидата для непрерывного наполнения тематического раздела сайта. Текст статьи для перевода: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/975/02/ Объем материала: 2200 символов без пробелов Перевод статьи ...

    HTML
    Переводы5 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Тестовое задание на перевод

    $50

    Предлагается выполнить тестовое задание по переводу и визуальной верстке тематической статьи. Все материалы высланы в частном порядке.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Транскрипт интервью на русском

    $250

    Большой объем аудио материалов (около 150 минут) требуется оцифровать и представить в виде текстового интервью с делением на абзацы и роли. Пример финального форматирования: Гость: Да, это было замечательно! Мне очень понравились вкусные французские пирожки и немецкие ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание и администрирование уникальных статей

    $500

    Написание и размещение уникальных тематических статей (изучение иностранных языков) на специализированных сайтах для целей SEO продвижения + обработка статей в соответствии с указанными требованиями.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редактор образовательных материалов

    $500

    Коммерческий образовательный проект ищет человека, который будет переносить уроки, подготовленные методистами, в систему. Оформлять методические рекомендации, расставлять акценты в тексте, подбирать картинки и выполнять форматирование материала подходящими тегами. "Почему же это здорово?" Мы создаем уникальную систему, где ...

    HTML
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Транскрипт трех видео

    Требуется сделать транскрипт трех интервью: http://www.youtube.com/watch?v=9k5AONP37RQ http://www.youtube.com/watch?v=_jaFqEBYoYY http://www.youtube.com/watch?v=GXWKf8QN6DM Пожалуйста, укажите бюджет и срок исполнения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Монтаж видео интервью по определенному формату

    Необходимо превращать то, что предложено на этих двух видео: http://youtu.be/UBNbz8DrY48 http://youtu.be/gU6VdBBsw0c в то, что получается в результате: http://www.youtube.com/watch?v=wGjNVEo8WMo Делать это нужно в соответствии со сроками, качественно и аккуратно. Можете монтировать такие ролики лучше, чем в приведенном примере? Напишите, как вы ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оцифровка материалов учебника по английскому

    Требуется перепечатать документ, который находится во вложении. Важна грамотность и отсутствие опечаток в финальном варианте. При работе желательно сохранять оригинальное форматирование.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Транскрипт интервью на русском

    Есть видео запись на YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1xxCYkfPNw8 Необходимо сделать для него файл с текстом видео на русском языке в следующем формате: Denis: Добрый день, Вера! Nastasha: Приветствую! Denis: Как ваши дела? Необходимо грамотное исполнение, без ошибок. Длительность видео 14:32.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Транскрипт интервью на английском

    Есть видео запись на YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=wGjNVEo8WMo Необходимо сделать для него файл с текстом видео на английском языке в следующем формате: Denis: Hello, Nastasha! Nice to see you. Nastasha: Nice to see you. How are you doing? Denis: Everything is cool, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • База шуток

    $50

    1. Пройти по ссылке http://www.reddit.com/r/Jokes/search?q=joke&amp;restrict_sr=on&amp;sort=top 2. Открыть в новой вкладке страницу с шуткой, щелкнув по заголовку (см. видео). 3. Скопировать в столбец А гугл-документа количество лайков на странице (см. видео). 4. Скопировать заголовок шутки в столбец B. 5. Скопировать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • База подкастов

    $50

    1. Зайти по ссылке http://www.eslpod.com/website/show_all.php?cat_id=&amp;Submit=Go 2. Открыть соответствующую страницу поисковой выдачи в новой вкладке. 3. Щелкнуть правой кнопкой по "Download Podcast" и выбрать "Копировать адрес ссылки" 4. Сохранить адрес ссылки в столбце А гугл-документа. 5. Скопировать название подкаста в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Заполнение базы переводов

    $50

    Необходимо заполнить базу текстов и переводов песен по инструкции: 1. Зайти по ссылке http://www.amalgama-lab.com/songs/ 2. В поле "поиск" скопировать ячейки A и B (название группы и название песни) 3. Выделить колонку оригинала и скопировать текст 4. Дважды щелкнуть на ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
malina813
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Заполнение базы переводов
...
Работал с Алиной второй раз, было очень приятно, что она сделала больше, чем мы договаривались: вначале не полностью продумал работу, но она не растерялась и помогла найти недостающий материал. Спасибо! Всем рекомендую с ней работать.
Ответный отзыв
DollyKate9
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Переводы на тему изучения английского языка для людей
Интересные задачи, оперативная оплата и очень подробное ТЗ.
Прекрасная конкурсная работа.
Ответный отзыв
1Hatake
Фаина 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Переводы на тему изучения английского языка для людей
Было очень приятно работать. Чёткое объяснение задачи, дружелюбное общение и быстрая оплата.
Прекрасная конкурсная работа.
Ответный отзыв
stray-white
Ольга 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Переводы на тему изучения английского языка для людей
Чёткое ТЗ на конкурс, лёгкое сотрудничество. Рекомендую.
Прекрасная конкурсная работа.
Ответный отзыв
vladch29
39 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Транскрипт записей на английском
Очень хорошее сотрудничество по всем параметрам.
Повторно работаю с Владимиром, и снова очень доволен результатом. Большое спасибо!
Ответный отзыв