denis_smetnev

Необходимо превращать то, что предложено на этих двух видео: http://youtu.be/UBNbz8DrY48 http://youtu.be/gU6VdBBsw0c в то, что получается в результате: http://www.youtube.com/watch?v=wGjNVEo8WMo Делать это нужно в соответствии со сроками, качественно и аккуратно. Можете монтировать такие ролики лучше, чем в приведенном примере? Напишите, как вы ...