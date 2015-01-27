Переводчик, корректор, копирайтер

33 года, МоскваОбщий опыт работы: 10 лет.Языки перевода: английский – русскийРусский –английскийДругие: Французский язык – начальный уровень, Немецкий язык – начальный уровень.Образование: Московский Педагогический Государственный Университет им. Ленина, факультет «Славянской и Западноевропейской Филологии», закончила в 2004 году по специальности «Филология». Диплом по теме «Грамматические аспекты перевода художественного текста с английского языка на русский на примере произведений Агаты Кристи».

Опыт работы: Клинические исследования. Представительство Компании «Фарм Рисерч Ассошиэйтс Россия Лимитед» (Великобритания) - с июля 2012 года по октябрь 2014 года.Специалист по регуляторным вопросам: сентябрь 2012 года - октябрь 2014 годаВыполнение переводов различной сложности с английского, и на английский язык ( письма-заявления в Министерство Здравоохранения, Выписки из Протоколов заседания Комитета по этике, Разрешения и Замечания Министерства и других организаций, Индивидуальные карточки пациента, этикетки на лекарственные препараты, сообщения о серьёзных нежелательных реакциях, и др.)Проверка и правка относительно внутренних требований компании и регуляторных органов переводов документов исследования с английского языка на русский и обратно. Ведение деловой переписки и работа с документами на английском языке. Участие в международных онлайн телеконференциях с командой исследования (на английском языке).

Знакомство со всеми предоставленными спонсором документами с целью их анализа и подбора необходимых данных для подачи в регуляторные органы.Специалист по клиническим исследованиям июль 2012 года – сентябрь 2012 годаПроверка и правка относительно внутренних требований компании переводов с английского языка на русский и обратно документации исследования. Подготовка специфической для страны версии Информационного Листка Пациента.Подготовка и подача документов по безопасности исследуемых препаратов в регуляторные органы РФ.Представительство компании «АЙКОН Холдингс Лимитед» ( Ирландия). Ассистент клинических исследований: Май 2006 года – июнь 2012 года

Административная поддержка команды проекта. Проверка и правка относительно внутренних требований компании переводов с английского языка на русский и обратно документации исследования. Подготовка специфической для страны версии Информационного Листка Пациента.Перевод документов по безопасности исследуемого препарата с английского языка на русский для подачи сообщений в регуляторные органы РФ.Перевод писем и разрешений Министерства Здравоохранения РФ, центрального и локальных комитетов по этике, центра экспертизы средств медицинского применения и других документов, полученных в рамках проведения клинических исследований.Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы, учебно-лингвистический центр им. Рудомино. Ведущий библиотекарь : Сентябрь 2004 г. – апрель 2006 г.Составление построчного текста к видео-материалам на английском языке (познавательные программы о Великобритании, видео-экскурсии и т.п.), подготовка сопроводительных тезаурусов к данным материалам.

Московский Педагогический Государственный Университет им. Ленина, факультет «Славянской и Западноевропейской Филологии», закончила в 2004 году по специальности «Филология». Диплом по теме «Грамматические аспекты перевода художественного текста с английского языка на русский на примере произведений Агаты Кристи». Грамотная речь, уверенный пользователь ПК, большой опыт работы в иностранных команиях, стрессоустойчивость, ориентированность на результат, обязательность, исполнительность, обучаемость. Письменный перевод с английского языка на русский:200 рублей за стандартную страницу текста.Письменный перевод с русского языка на английский:250 рублей за стандартную страницу.