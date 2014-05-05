Переводчик английского

Специальность: переводчик английского языка.

Расценки, объемы: от 2 USD за 1000 знаков, 6-10 тыс. знаков (максимум 10 стандартных страниц) в сутки.

Образование: Харьковский Национальный Университет, филологический факультет, отделение прикладной лингвистики

Опыт работы:

- штатный переводчик в бюро переводов (3 года)

- автор статей, контент-редактор сайта (2 года)

- сотрудник службы поддержки иностранного пользователя в IT-компании (3 года)

- технический писатель в той же компании (3 года)

Примеры работ:

Формирование контент-стратегии сайта на основе анализа ключевых запросов, поиск англоязычных источников, перевод и оформление статей (примеры):

10 «звездных» сериалов, с которыми изучать английский легко и приятно

Английский для программистов и других компьютерных специальностей: полезные слова и фразы из мира IT

Как успешно провести телеконференцию: алгоритм действий и спасительные фразы

Собеседование по Скайпу: включил, увидел, убедил!

200 неправильных глаголов английского языка

Написание статей «с нуля» (примеры):

«Виндзор, Елизавета Виндзор»: Ее Величество королева Англии

Изучаем английский с фильмом «Шпион»: язык злодеев и суперагентов

Дом Восходящего Солнца: история, текст, перевод

Как учить английские слова: 7 советов по запоминанию, которые работают

Как подготовиться к ЕГЭ по английскому языку: памятка поступающим

Написание сценариев и создание презентаций к обучающим вебинарам, проведение вебинаров в качестве координатора и сотрудника поддержки (пример):

«Идеальное резюме на английском»

Монтаж и оформление обучающих видеороликов (изучение английского языка), вставка поясняющих слайдов, перевод субтитров (пример):

«Артикли в английском языке»

Сертификаты:

Brainbench Certificate in Business Writing (Master)

Brainbench Certificate in Editing and Proofing (Chicago Style)

Brainbench Certificate in Adobe FrameMaker 5.5

Brainbench Certificate in Interpersonal Communications

Сертификат компании PhiloSoft о прохождении тренинга по написанию технической документации

Рабочие инструменты:

- MS Office, Open Office

- Графические пакеты (Adobe Photoshop и др.)

- HTML, CSS, SQL, Visual Basic for Applications

- Программы создания справочных файлов ("Help-authoring tools")

- Программы верстки (Adobe FrameMaker, Adobe InDesign)

- Инструмент для создания landing pages (LPGenerator.ru), сервисы для создания тестов и опросов (playbuzz.com, qzzr.com, formdesigner.ru)

- Инструменты SEO-анализа: Prodvigator.ua, Alexa.com, Яндекс-метрика, Google AdWords

- Инструмент почтовой рассылки: MailChimp.com

- Системы управления проектами/поддержки пользователей: Atlassian JIRA, Microsoft Visual Studio

- На базовом уровне: Macromedia Flash, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Illustrator

- Программы с поддержкой памяти перевода: Alchemy CATALYST — практический опыт, SDL Trados,

STAR Transit — теоретические знания

Области специализации:

- IT: составление и локализация сопровождающей документации к ПО в электронном и "бумажном" виде ("с нуля" до версии, подготовленной к печати в типографии).

- Высшая математика: алгебра, математический анализ, диф. уравнения, диф. геометрия, механика и сопротивление материалов, начала тензорного исчисления (4 курса механико-математического факультета).

- "Женский вопрос": кулинария, мода и стиль, дизайн интерьера, воспитание детей. Хорошо знакома с лексикой и проблематикой в данной области.

- Медицинский перевод на базовом уровне: справки, руководства к лекарственным средствам, описания испытаний лекарственных средств (только с английского).

Есть большое желание заняться переводами протоколов клинических испытаний, однако опыта не имею (готова начать работу под руководством переводчика, имеющего больший опыт в этой тематике - по невысоким расценкам).

- Разное: приходилось переводить всё, включая юридическую документацию, товарно-транспортные документы, официальные документы государственных органов регистрации, анкеты на ПМЖ, контракты. А также всевозможные инструкции и описания технологических процессов.

Хобби:

Перевод песен с английского на русский язык, перевод популярных фильмов (на сайте Notabenoid).

Никогда не использую в работе системы автоматического перевода (Google Translate и т. п.).