Специальность: переводчик английского языка.
Расценки, объемы: от 2 USD за 1000 знаков, 6-10 тыс. знаков (максимум 10 стандартных страниц) в сутки.
Образование: Харьковский Национальный Университет, филологический факультет, отделение прикладной лингвистики
Опыт работы:
- штатный переводчик в бюро переводов (3 года)
- автор статей, контент-редактор сайта (2 года)
- сотрудник службы поддержки иностранного пользователя в IT-компании (3 года)
- технический писатель в той же компании (3 года)
Примеры работ:
Формирование контент-стратегии сайта на основе анализа ключевых запросов, поиск англоязычных источников, перевод и оформление статей (примеры):
10 «звездных» сериалов, с которыми изучать английский легко и приятно
Английский для программистов и других компьютерных специальностей: полезные слова и фразы из мира IT
Как успешно провести телеконференцию: алгоритм действий и спасительные фразы
Собеседование по Скайпу: включил, увидел, убедил!
200 неправильных глаголов английского языка
Написание статей «с нуля» (примеры):
«Виндзор, Елизавета Виндзор»: Ее Величество королева Англии
Изучаем английский с фильмом «Шпион»: язык злодеев и суперагентов
Дом Восходящего Солнца: история, текст, перевод
Как учить английские слова: 7 советов по запоминанию, которые работают
Как подготовиться к ЕГЭ по английскому языку: памятка поступающим
Написание сценариев и создание презентаций к обучающим вебинарам, проведение вебинаров в качестве координатора и сотрудника поддержки (пример):
«Идеальное резюме на английском»
Монтаж и оформление обучающих видеороликов (изучение английского языка), вставка поясняющих слайдов, перевод субтитров (пример):
Сертификаты:
Brainbench Certificate in Business Writing (Master)
Brainbench Certificate in Editing and Proofing (Chicago Style)
Brainbench Certificate in Adobe FrameMaker 5.5
Brainbench Certificate in Interpersonal Communications
Сертификат компании PhiloSoft о прохождении тренинга по написанию технической документации
Рабочие инструменты:
- MS Office, Open Office
- Графические пакеты (Adobe Photoshop и др.)
- HTML, CSS, SQL, Visual Basic for Applications
- Программы создания справочных файлов ("Help-authoring tools")
- Программы верстки (Adobe FrameMaker, Adobe InDesign)
- Инструмент для создания landing pages (LPGenerator.ru), сервисы для создания тестов и опросов (playbuzz.com, qzzr.com, formdesigner.ru)
- Инструменты SEO-анализа: Prodvigator.ua, Alexa.com, Яндекс-метрика, Google AdWords
- Инструмент почтовой рассылки: MailChimp.com
- Системы управления проектами/поддержки пользователей: Atlassian JIRA, Microsoft Visual Studio
- На базовом уровне: Macromedia Flash, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Illustrator
- Программы с поддержкой памяти перевода: Alchemy CATALYST — практический опыт, SDL Trados,
STAR Transit — теоретические знания
Области специализации:
- IT: составление и локализация сопровождающей документации к ПО в электронном и "бумажном" виде ("с нуля" до версии, подготовленной к печати в типографии).
- Высшая математика: алгебра, математический анализ, диф. уравнения, диф. геометрия, механика и сопротивление материалов, начала тензорного исчисления (4 курса механико-математического факультета).
- "Женский вопрос": кулинария, мода и стиль, дизайн интерьера, воспитание детей. Хорошо знакома с лексикой и проблематикой в данной области.
- Медицинский перевод на базовом уровне: справки, руководства к лекарственным средствам, описания испытаний лекарственных средств (только с английского).
Есть большое желание заняться переводами протоколов клинических испытаний, однако опыта не имею (готова начать работу под руководством переводчика, имеющего больший опыт в этой тематике - по невысоким расценкам).
- Разное: приходилось переводить всё, включая юридическую документацию, товарно-транспортные документы, официальные документы государственных органов регистрации, анкеты на ПМЖ, контракты. А также всевозможные инструкции и описания технологических процессов.
Хобби:
Перевод песен с английского на русский язык, перевод популярных фильмов (на сайте Notabenoid).
Никогда не использую в работе системы автоматического перевода (Google Translate и т. п.).
Портфолио
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- Перевод RU-EN (мода и стиль)409 просмотров
- Перевод с английского на русский (IT-тематика)388 просмотров
- Перевод EN-RU (мода и стиль)457 просмотров
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