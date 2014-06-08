Перевод образовательных статей для людей

# 1 — $ 30 # 2 — $ 25 # 3 — $ 20 # 4 — $ 15 # 5 — $ 10

Объявляется конкурс на перевод и оформление статей по тематике изучения английского языка. Основная цель проведения конкурса: выбрать подходящего кандидата для непрерывного наполнения тематического раздела сайта.

Текст статьи для перевода: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/975/02/

Объем материала: 2200 символов без пробелов

Перевод статьи необходимо сделать для человека, заинтересованного в изучении английского языка для повседневных целей. Соответственно, и используемые слова стоит брать из этого же лексикона.

Требования, предъявляемые к оформлению статьи (более подробные требования возможно получить, обратившись в личку):

- финальный вариант должен проходить проверку уникальности сайта text.ru с результатом более 98%

- в статье должны отсутствовать грамматически и пунктуационные ошибки

- название статьи должно привлекать внимание читателей и отображать суть статьи

- в статье должна присутствовать хотя бы 1 картинка хорошего качества, релевантная содержимому статьи

- в статье нужно использовать хотя бы 2 гиперссылки на релевантные материалы

- текст статьи должен быть изменен таким образом, чтобы в него были естественным образом вплетены слова "английский по скайпу" и/или "изучение английского по скайпу"

- к статье приложен короткий анонс с её содержанием

- в статье используются выделения жирным, курсивом или подчеркиванием для указание значимых слов и выражений

Оформление статьи можно произвести в любом редакторе, поддерживающем форматирование, либо с использованием верстки html. Не забудьте использовать отступы и абзацы!

Крайне заинтересован в самостоятельных и активных участниках!=)