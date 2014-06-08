Перевод образовательных статей для людей

Требуется автор для написания сео-статей на английском на тему "шоппинг & медицинский туризм". Требования к кандидатам: - Знания английского языка на высоком уровне - Ответственность и добровестность - Быть на связи, не пропадать, согласившись выполнить задание, или ставить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объявляется конкурс на перевод и оформление статей по тематике изучения английского языка. Основная цель проведения конкурса: выбрать подходящего кандидата для непрерывного наполнения тематического раздела сайта.
Текст статьи для перевода: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/975/02/
Объем материала: 2200 символов без пробелов
Перевод статьи необходимо сделать для человека, заинтересованного в изучении английского языка для повседневных целей. Соответственно, и используемые слова стоит брать из этого же лексикона.
Требования, предъявляемые к оформлению статьи (более подробные требования возможно получить, обратившись в личку):
- финальный вариант должен проходить проверку уникальности сайта text.ru с результатом более 98%
- в статье должны отсутствовать грамматически и пунктуационные ошибки
- название статьи должно привлекать внимание читателей и отображать суть статьи
- в статье должна присутствовать хотя бы 1 картинка хорошего качества, релевантная содержимому статьи
- в статье нужно использовать хотя бы 2 гиперссылки на релевантные материалы
- текст статьи должен быть изменен таким образом, чтобы в него были естественным образом вплетены слова "английский по скайпу" и/или "изучение английского по скайпу"
- к статье приложен короткий анонс с её содержанием
- в статье используются выделения жирным, курсивом или подчеркиванием для указание значимых слов и выражений
Оформление статьи можно произвести в любом редакторе, поддерживающем форматирование, либо с использованием верстки html. Не забудьте использовать отступы и абзацы!
Крайне заинтересован в самостоятельных и активных участниках!=)
- Похожие заказы
- Переводы2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Необходимо перевести договор с немецкого языка на русский. Объем - около 5-6 страниц. Срок - до 02.00 по мск.Переводы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Требуется перевод текста с английского на русский по истории философии. Объем 8 страниц.Переводы7 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Нужно перевести с русского на английский небольшое письмо. Не коммерция, личная переписка. ~500 знаковПереводы19 заявокЗакрыт10 лет назад
Для перевода нескольких публикаций из португальских СМИ требуется переводчик с португальского языка. Объем перевода - примерно 10 тысяч знаков с пробелами.Переводы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Aspect Translation Company приветствует Вас! Нам нужны квалифицированные переводчики в языковой паре DE-RU/UKR. Тематика: IT. Работа в Trados. Высылайте Ваши отзывы Заранее спасибо. Будем рады начать сотрудничество.Переводы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Aspect Translation Company приветствует Вас! Нам нужны квалифицированные переводчики в языковой паре DE-RU/UKR. Тематика: Медицина. Работа в Trados. Высылайте Ваши отзывы Заранее спасибо. Будем рады начать сотрудничество.Переводы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Хотелось бы восстановить старый, ностальгический для многих сериал, который показывали в начале 90-х ("The Littlest Hobo" - "Маленький бродяга"). Сериал является детским. Всего в сети существует всего-лишь несколько серий на русском, остальные серии ...Переводы14 заявокЗакрыт10 лет назад
Ты – любишь футбол, и давно мечтал попробовать свои силы в роли журналиста? Ты – обладаешь отличными знаниями в этой сфере и хорошо знаешь английский язык? Тогда ты можешь получить отличную возможность реализовать свой талант ...Переводы15 заявокЗакрыт10 лет назад