Перевод образовательных статей для людей

$100
ПереводыЗавершен10 заявок781 просмотр
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#1$30
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Объявляется конкурс на перевод и оформление статей по тематике изучения английского языка. Основная цель проведения конкурса: выбрать подходящего кандидата для непрерывного наполнения тематического раздела сайта.

Текст статьи для перевода: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/975/02/

Объем материала: 2200 символов без пробелов

Перевод статьи необходимо сделать для человека, заинтересованного в изучении английского языка для повседневных целей. Соответственно, и используемые слова стоит брать из этого же лексикона.

Требования, предъявляемые к оформлению статьи (более подробные требования возможно получить, обратившись в личку):

- финальный вариант должен проходить проверку уникальности сайта text.ru с результатом более 98%

- в статье должны отсутствовать грамматически и пунктуационные ошибки

- название статьи должно привлекать внимание читателей и отображать суть статьи

- в статье должна присутствовать хотя бы 1 картинка хорошего качества, релевантная содержимому статьи

- в статье нужно использовать хотя бы 2 гиперссылки на релевантные материалы

- текст статьи должен быть изменен таким образом, чтобы в него были естественным образом вплетены слова "английский по скайпу" и/или "изучение английского по скайпу"

- к статье приложен короткий анонс с её содержанием

- в статье используются выделения жирным, курсивом или подчеркиванием для указание значимых слов и выражений

Оформление статьи можно произвести в любом редакторе, поддерживающем форматирование, либо с использованием верстки html. Не забудьте использовать отступы и абзацы!

Крайне заинтересован в самостоятельных и активных участниках!=)

10 лет назад
denis_smetnev
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победители конкурса
CatherineResh
Екатерина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
#4
str_labz
Алексей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
#3
annserbo
Анна 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
#5
cool_text
Анна 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
#1
Anna_Anna_Anna
Анна 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
#2
Анна успешно выполнила конкурсное задание, заняв одно из призовых мест. Большое спасибо за участие!
Спасибо и удачи Вам!
Заявки фрилансеров
CatherineResh
Екатерина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
#4
str_labz
Алексей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
#3
annserbo
Анна 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
#5
cool_text
Анна 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
#1
Anna_Anna_Anna
Анна 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
#2
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