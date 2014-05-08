Перевод небольшого письма

ПереводыЗакрыт19 заявок240 просмотров
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Доброго времени суток.

Нужно перевести с русского на английский небольшое письмо.

Не коммерция, личная переписка.

~500 знаков

10 лет назад
alat
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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