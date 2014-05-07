Перевод DE-RU (IT)

ПереводыЗакрыт2 заявки186 просмотров
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Aspect Translation Company приветствует Вас!

Нам нужны квалифицированные переводчики в языковой паре DE-RU/UKR.

Тематика: IT.

Работа в Trados.

Высылайте Ваши отзывы

Заранее спасибо.

Будем рады начать сотрудничество.

10 лет назад
Anastasia_aspect
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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