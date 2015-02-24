Сео-статьи на английском: шоппинг&медтуризм

Добрый день! Хотелось бы восстановить старый, ностальгический для многих сериал, который показывали в начале 90-х ("The Littlest Hobo" - "Маленький бродяга"). Сериал является детским. Всего в сети существует всего-лишь несколько серий на русском, остальные серии ...
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Требуется автор для написания сео-статей на английском на тему "шоппинг & медицинский туризм".
Требования к кандидатам:
- Знания английского языка на высоком уровне
- Ответственность и добровестность
- Быть на связи, не пропадать, согласившись выполнить задание, или ставить в известность о задержке
Исходники на русском предоставляются
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