Рукописный медиц. перевод итальянский-русский

Для долгосрочной работы требуется переводчик с комбинациями языков немецкий-русский. Требования: - Умение грамотно формулировать предложения, отсутствие корявых фраз - Умение переводить понятным языком. Перевод должен быть читабельным и понятным, а не представлять из себя набор слов -Наличие опыта ...
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Здравствуйте уважаемые переводчики.
Нужна помощь переводчика. кто сможет разгадать рукописный текст (медицина, карта больного) и перевести.
Тематика медицина
Рукописного текста 80%
Объем 30 скан страниц
срок 2-3 недели
Пример страниц прикрепляю
Я понимаю что перевод очень сложный, готова оплатить как за 2-ой тариф
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