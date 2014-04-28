Специалисты по немецкой и испанской филологии

Нужно сделать перевод всех текстов сайта визитки (6 пунктов меню, три из которых почти не содержат текста). Перевести нужно все что вы видите на русском, итого: - Главная (клик на лого) - Меню (6 пунктов) - Новости (2 штуки) - ...