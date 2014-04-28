Специалисты по немецкой и испанской филологии

Требуется перевод бизнес корреспонденции с английского/русского на французский и обратно. На постоянной основе. График преимущественно свободный. Базовая корреспонденция всего около 10000 знаков (письма, анкеты, договора). Помимо перевода базовой (шаблонной) корреспонденции необходима будет оперативная языковая поддержка (перевод ...
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Требуется помощь с дипломными работами по педагогике испанского и немецкого языков. Срочно.
Бюджет по $300 на работу.
1) Лингводидактические аспекты изучения креолизованных текстов (немецкий)
2) Формы обращения и их использование в дидактических материалах по испанскому языку
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