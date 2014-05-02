Требуется перевод сайта-визитки на английский язык

ПереводыЗавершен6 заявок210 просмотров
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Нужно сделать перевод всех текстов сайта визитки (6 пунктов меню, три из которых почти не содержат текста).

Перевести нужно все что вы видите на русском, итого:

- Главная (клик на лого)

- Меню (6 пунктов)

- Новости (2 штуки)

- Строку keywords и description (одинаковые на всех страницах)

Сайт: alfastroi.com

Прежде чем оценивать, обязательно посмотрите сайт, чтобы видеть сколько там переводить.

Срок: 1-2 дня (чем быстрее тем лучше)

Заявки в формате: цена за весь объем + срок (не надо писать стоимость за 1000 символов, оценивайте объем тк никто не будет считать символы)

Оплата сразу после сдачи работ.

10 лет назад
lialkz
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Надежда прекрасно справилась с заданием. Сделала всю работу даже быстрей чем я думал + указала на ошибки в русской версии. Спасибо за сотрудничество.
Отличный заказчик, оплата мгновенная. Спасибо за работу! Удачи и процветания Вам!
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