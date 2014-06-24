Перевод с польского на русский

ПереводыЗавершен9 заявок197 просмотров
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Требуется перевод текста с Польского на русский в больших обемах. Пример информации сдесь http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/nowoci.html

10 лет назад
budeteplo
Роман 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$10
1 день
Хорошый исполнитель . все сделала в сроки. Очень доволен качеством
Приятное общение, оплата своевременная. Рекомендую!
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