Перевод с польского на русский

Добрый день! Aspect Translation Company приглашает к сотрудничеству внештатных переводчиков в языковой паре ENG-RU для участия в проектах по тематике «Маркетинг» Требования: - профильное образование; - опыт переводов в данной тематике от 3-ех лет; - понимание терминологии и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевод текста с Польского на русский в больших обемах. Пример информации сдесь http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/nowoci.html
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