Переводчик с английского на русский (Re-creator)

Необходимо находить и переводить статьи на темы которые я указала. Переводы с какого языка мне не важно. Мне необходим конечный результат. Статьи на данные темы чаще всего публикуются на: Английском, Индийском, Китайском, Немецком, Французском языках. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
•Высшее образование (техническое в области информационных технологий и лингвистическое),
•Обязателен опыт перевода (re-creation, transliteration),
•Знание CAT-tools программ,
•Желательно наличие ИП.
Функциональные обязанности:
•Перевод текстов IT направленности.
Условия работы и компенсации:
•Постоянная загруженность,
•Стабильная оплата переводом на банковскую карту.
Вакансия доступна для соискателей с инвалидностью
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