Переводчик с английского на русский (Re-creator)

ПереводыЗакрыт9 заявок361 просмотр
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Требования:

•Высшее образование (техническое в области информационных технологий и лингвистическое),

•Обязателен опыт перевода (re-creation, transliteration),

•Знание CAT-tools программ,

•Желательно наличие ИП.

Функциональные обязанности:

•Перевод текстов IT направленности.

Условия работы и компенсации:

•Постоянная загруженность,

•Стабильная оплата переводом на банковскую карту.

Вакансия доступна для соискателей с инвалидностью

10 лет назад
Gtony
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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