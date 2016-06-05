budeteplo

Роман budeteplo

 
37 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Gazulo
Назар 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Усовершенствование 1 С 7,7 ТИС
Четкая постановка задачи, оплата в срок.
Быстро, качественно, по адекватной цене. Остались лишь положительные впечатления. Будем и дальше работать. Спс.......
Ответный отзыв
teddy_
Алла 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
$10
10 баллов
10 лет назад
Перевод с польского на русский
Приятное общение, оплата своевременная. Рекомендую!
Хорошый исполнитель . все сделала в сроки. Очень доволен качеством
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ifors
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Фильтр для интернет-магазина на Joomshoping
Хорошой заказчик, оплатил вовремя
Очень хорошый исполнитель. Сделала за несколько часов качественно и быстро. Я доволен.
Ответный отзыв
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Статтьи по отопительной технике
Сотрудничеством полностью довольна. Рекомендую.
Хорошый копирайтер. Качественно и быстро
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