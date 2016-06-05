Потрібно залити товари на сайт з іншого сайту З [url=https://bosch-market.com.ua/ua/]https://bosch-market.com.ua/ua/[/url] на [url=https://budeteplo.com/]https://budeteplo.com/[/url]
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Парсинг сайта [url=https://www.ikea.com/pl/pl]https://www.ikea.com/pl/pl[/url] с последующим залитием товаром на платформу zakupka.comВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Фирменний стиль ссилаясь на сайт budeteplo.com (цвет). Новий логотип связанс отопительной техникой и альтернативними источниками теплаИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт5 лет назад
Комплексная настройка google shoping для им budeteplo.com + все необходимие настройки и доработки на сайте. Стратегия и реализация smm в facebook.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Настроить удаленно windows server 2012 r2 для 8 пользователей, активировать продукт настроить фаервол, rdp доступ через интернет, screw driver для печати...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $500
Создать лендинг для ТМ SAS (котлы отопления) http://www.sas.busko.pl/pl/ на русском языке для оф. представителя в УкраинеСайты «под ключ»28 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужно настроить рекламу в FB https://www.facebook.com/budetteplo/Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Расскрутка им отопительной техники ( твердотопливные котлы , Солнечные коллекторы, теплый пол, конденсационные котлы, котлы на пеллеты). budeteplo.com.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Наполнение сайта контентом . детали по телефону от 200 $Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Нужно создать фирменный сайт Направление - Отопительная техника Пример - http://www.defro.pl/ Сайт (прозводитель неофициальная страница которую нужно развивать) - http://www.reflextg.eu/ Привествуются предложения только с ТЗ [b]Работа под ключ !!![/b]Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3000
Здравствуйте. Меня зовут Роман. Почитал отзвы о вашей работе на Weblancer.net и решыл к вам обратится за помощю о расскрутке нашего проекта.Сайт по отопительной технике в основном твердотопливные котлы, радиаторы отопления, Солничные колекторы. Нужно поднять посещаемость ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Смена дизайна сайта + програмные нюансы по програмной части. Цена оговаривается Наш магазин http://budeteplo.com/ru/ Пример http://www.feko.com.ua/ https://voltar.com.ua/ Переделать магазин под ширину дисплеяИнтернет-магазины12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Усовершенствовать отчет и песатную форму + добавить Печать Гарантийного талона1С-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется перевод текста с Польского на русский в больших обемах. Пример информации сдесь http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/nowoci.htmlПереводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Здравствуйте. Интересует расскрутка им отопительной техники (особенно твердотопливные котлы , солничние коллектора, теплый пол, конденсационные котлы, котлы на пеллеты). budeteplo.com .... в процесе возможно увеличение бюджетаПоисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $150
Нужно перевести товары сайта на украинский язык . http://budeteplo.com/ru/Переводы20 заявокЗакрыт10 лет назад
Доделать интернет магазин на Joomla+virtuemart http://191169.budetepl.web.hosting-test.net/ + перенос на новый домен+ доработка фильтра. детали 0960012000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
сделать несколько статтей по твердотопливным котлам SAS, по laddomat, по atmos, по viadrusКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужно сделать фильтр для джумлы (джумшопинг) http://budeteplo.com/Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Надо сделать фильтр для виртуемарта чтоб было максимальное быстродействие http://191169.budetepl.web.hosting-test.net/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад