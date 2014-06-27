Назар, уверенно решил мою проблему с 1С: управление торговлей 10.3, касающуюся введения долгов контрагентов и также дал дельные советы как решить другие стоящие вопросы, особо хочу отметить то что я обратился за помощью в 23:00 часа и получил срочную помощь по моему вопросу. Рекоммендую!