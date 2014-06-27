Gazulo

Назар Gazulo

 
39 летУкраина/Тернополь
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Услуги программиста 1С(7.7, 8x), бухгалтерские услуги

Опыт работы с 2006 года.

- Знание и опыт работы с платформой 1С: ПРЕПРИЯТИЕ 7.7 - 8.2,8.3;

- Опыт программирования, внедрения и администрирования 1С - УТП, УТ, Бухгалтерия, Розница, BAS - конфигурации;

- Знание различных методик обмена данными (МОД, OLE, XML,Конвертация данных, Планы обмена);

- Работа с БД MS-SQL;

- Опыт участия в проектах (разработка и внедрение);

- Навыки программирования на С + +, Assembler, Delphi;

- Практика роботы с торговым оборудованием;

- Сертифицированый 1С:Специалист

DelphiSQL
Отзывы заказчиков
almacomp
Михаэль 
33 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Задача по 1С: Управление торговлей 10.3
Назар, уверенно решил мою проблему с 1С: управление торговлей 10.3, касающуюся введения долгов контрагентов и также дал дельные советы как решить другие стоящие вопросы, особо хочу отметить то что я обратился за помощью в 23:00 часа и получил срочную помощь по моему вопросу. Рекоммендую!
Точная и понятная постановка задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
budeteplo
Роман 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Усовершенствование 1 С 7,7 ТИС
Быстро, качественно, по адекватной цене. Остались лишь положительные впечатления. Будем и дальше работать. Спс.......
Четкая постановка задачи, оплата в срок.
Ответный отзыв
1С-программирование
1 отзыв
от $20
от 2 дней
#14