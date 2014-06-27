Услуги программиста 1С(7.7, 8x), бухгалтерские услуги
Опыт работы с 2006 года.
- Знание и опыт работы с платформой 1С: ПРЕПРИЯТИЕ 7.7 - 8.2,8.3;
- Опыт программирования, внедрения и администрирования 1С - УТП, УТ, Бухгалтерия, Розница, BAS - конфигурации;
- Знание различных методик обмена данными (МОД, OLE, XML,Конвертация данных, Планы обмена);
- Работа с БД MS-SQL;
- Опыт участия в проектах (разработка и внедрение);
- Навыки программирования на С + +, Assembler, Delphi;
- Практика роботы с торговым оборудованием;
- Сертифицированый 1С:Специалист
Портфолио
- Выгрузка баланса и финансовых результатов в XML604 просмотра
- Сертификаты515 просмотров
- Акт сверки + налоговые документы(Бухгалтерия и УТП764 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Назар, уверенно решил мою проблему с 1С: управление торговлей 10.3, касающуюся введения долгов контрагентов и также дал дельные советы как решить другие стоящие вопросы, особо хочу отметить то что я обратился за помощью в 23:00 часа и получил срочную помощь по моему вопросу. Рекоммендую!
Ответный отзыв
Точная и понятная постановка задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
10 лет назад
Быстро, качественно, по адекватной цене. Остались лишь положительные впечатления. Будем и дальше работать. Спс.......
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оплата в срок.
1С-программирование
1 отзыв
от $20
от 2 дней
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