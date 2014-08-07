Задача по 1С: Управление торговлей 10.3

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Завершен3 заявки248 просмотров

Необходимо помочь на примере 1 позиции по TeamViewer показать как произвести "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам". Пробовал проделать это сам, но при попытке выбрать или создать договор для контрагента - выскакивает следующее сообщение: "Введенные данные не отображены в списке, так как не соответствуют отбору". Соответственно без возможности выбора договора с контрагентом, я не могу провести документ так как договор контрагента это обязательное поле в документе "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам". Прошу откликнуться и помочь знающих людей. Обязательно буду обращаться и впредь.

11 лет назад
almacomp
Михаэль 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Gazulo
Назар 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Назар, уверенно решил мою проблему с 1С: управление торговлей 10.3, касающуюся введения долгов контрагентов и также дал дельные советы как решить другие стоящие вопросы, особо хочу отметить то что я обратился за помощью в 23:00 часа и получил срочную помощь по моему вопросу. Рекоммендую!
Точная и понятная постановка задачи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Gazulo
Назар 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад