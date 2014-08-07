Задача по 1С: Управление торговлей 10.3

Необходимо помочь на примере 1 позиции по TeamViewer показать как произвести "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам". Пробовал проделать это сам, но при попытке выбрать или создать договор для контрагента - выскакивает следующее сообщение: "Введенные данные не отображены в списке, так как не соответствуют отбору". Соответственно без возможности выбора договора с контрагентом, я не могу провести документ так как договор контрагента это обязательное поле в документе "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам". Прошу откликнуться и помочь знающих людей. Обязательно буду обращаться и впредь.