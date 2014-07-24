Бухгалтер для обслуживания ООО с ндс

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Закрыт5 заявок259 просмотров

Интернет-магазин, оформленный на ИП (упрощенка), планирует открыть ООО с НДС для обслуживания юридических лиц. Так как обороты пока небольшие, ищем бухгалтера, который сможет обслуживать данное ООО за приемлемое вознаграждение.

Просим в комментариях к данному проекту указать стоимость ежемесячного обслуживания.

11 лет назад
myrouble
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров