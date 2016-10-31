myrouble

Роман myrouble

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
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  • Доработать wordpress

    На сайте wordpress необходимо сделать сайдбар, как на сайте cosmo.ru. Чтобы рекламный виджет в сайдбаре закреплялся на 1-2 экрана десктопа, а затем менялся на новый. Как это работает можно посмотреть здесь: https://www.cosmo.ru/lifestyle/series/luchshie-tureckie-serialy-na-russkom-hity-i-novinki-ot-kotoryh-ne-otorvatsya/

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка счетчика Google аналитики

    После внедрения AMP страниц статистика стала показывать какие-то ошибки. Очень много посещений главной страницы, хотя по факту их быть не должно. Предполагаю, что это связано с переадресацией внутри самих amp-страниц. Нужен спец для решения данной ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать статичный сайт (Gatsby, Jekyll, Hugo) и переезд с wordpress

    $1500

    Имеется информационный сайт на Wordpress, публикующий обычные статьи с изображениями, видео с Ютуб. Никаких заморочистых сервисов на сайте нет. Имеется проблема со скоростью. Много внешних запросов (~300-400). Да, можно его попытаться оптимизировать и улучшить скорость, ...

    WordPressСайт на WordPressHTML
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизировать и ускорить работу сайта

    Проблема: Есть информационный сайт с современной, адаптивной темой оформления. Все это работает на выделенном сервере. Однако, при проверке через PageSpeed выявляются многочисленные проблемы со скоростью загрузки, весом и количеством запросов. Требуется опытный разработчик для оптимизации и ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Макрос excel seo тематики

    Необходимо сделать Макрос Excel, который будет парсить выдачу яндекса по заданным ключевым словам, обсчитывать позиции урлов и выдавать итоговый результата в виде таблицы, где урлы будут ранжироваться по степени их видимости по заданной группе запросов. ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать стили рекламных блоков Google Adsense

    $7

    Требуется доработать стили некоторых рекламных блоков. В мобильной версии они смотрятся коряво:  1) На скрине рекламный блок Гугла. Он выходит за пределы сайта и прилипает к кромке экрана смартфона:  [url=https://clip2net.com/s/3YvfVAP]clip2net.com/s/3YvfVAP[/url]  Для примера ниже скрин аналогичного блока от Яндекс ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать аналог парсера

    Здравствуйте! Нужно сделать аналог сервиса semyadro.pro А точнее двух его инструментов: [list=1][*]http://semyadro.pro/tools/most-visible-documents [*]http://semyadro.pro/tools/article-structure [/list] Первый инструмент парсит выдачу по заданным ключевым словам и компонует 2 результата: [list=1][*]ТОП-15 яндекса, в котором собирает самые видимые сайты по всем ключам, показывая какое количество раз он был ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизировать работу сайта/сервера

    В последнее время сайт на Wordpress стал часто выдавать то 504, то 502 ошибку.  Также сайт подвисает на 3-4 секунды, при работе в админке, когда редактируешь какую-нибудь большую статью через встроенный редактор. Например, выделишь какой-нибудь текст, ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить статью Wordpress (контент-менеджер)

    $1

    Требования: [list][*]Опыт работы с Wordpress[*]Наличие программы Photoshop и умение с ней работать.[/list]Вы получаете статью в Word-е, уже отредактированную в плане стилистики и грамматики. Эту статью нужно: 1) разместить на сайте,  2) проставить заголовки H2-H3,  3) вставить содержание через шорткоды,  4) ...

    WordPressPhotoshop
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется опубликовать статью на сайте, работающем на Wordpress.

    $1

    Требования: [list][*]Опыт работы с Wordpress [*]Наличие программы Photoshop и умение с ней работать. [/list] Вы получаете статью в Word-е, уже отредактированную в плане стилистики и грамматики. Эту статью нужно: 1) разместить на сайте,  2) проставить заголовки H2-H3,  3) вставить содержание через шорткоды,  4) ...

    WordPressPhotoshopСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видеомонтаж роликов для Youtube-канала

    Требуется обработать несколько видео по теме финансы, банки, заработок.   Задачи:  Создание видеоряда для звуковых файлов (диктор начитывает текст в формате mp-3, вы накладываете видеоряд). В качестве видеоряда могут быть использованы тематичные изображения, графика, анимация. Продолжительность роликов: 3-30 ...

    Видеомонтаж35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер в HTML

    Здравствуйте! Необходимо сделать баннер на тему "Как заработать на кредитных картах". Баннер должен быть адаптивным и менять свой размер в зависимости от устройства на котором он отображается.  В заявке приложите, пожалуйста, ссылки на адаптивные баннеры, сделанные вами. ...

    HTML
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивный баннер на сайт

    Необходимо сделать баннер на тему "Как заработать на кредитных картах". Баннер должен быть адаптивным и менять свой размер в зависимости от устройства на котором он отображается.

    Баннер для сайта
    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ускорить сайт на Wordpress

    Здравствуйте! Требуется ускорить сайт на Wordpress.  Суть проблемы: недавно стал получать сообщения от Яндекс.Вебмастера, что долгий ответ сервера (больше 3 сек). Сам сайт расположен на выделенном сервере. Проверив вручную получил средний результат 3380 мс, в то время как у ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить статью на сайте

    Требуется опубликовать статью на сайте, работающем на Wordpress. Требования: [list][*]Опыт работы с Wordpress[*]Наличие программы Photoshop и умение с ней работать.[/list] Вы получаете статью, уже отредактированную в плане стилистики, грамматики. Эту статью нужно: 1) разместить на сайте,  2) проставить загловки H2-H3,  3) ...

    WordPressPhotoshopСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен сисадмин, знающий Virtualmin/Webmin. Нет доступа к MySQL

    Возникла проблема с MySQL. Изменил пароль, пытаюсь войти но PHPmyadmin пишет, что пароль или логин не корректный.   Сайт располагается на выделенном сервере под управлением Virtualmin/Webmin.  Необходимо:  1) Восстановить пароль к PHPmyadmin  2) Сделать восстановление сайта wordpress Требуется специалист, который хорошо ...

    WordPressMySQLphpMyAdmin
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод с чешского на русский

    Необходимо перевести инструкцию к сантехническому изделию. Образцы здесь: http://www.econea.cz/files/ws_wc_zmena_prutoku.pdf http://www.econea.cz/files/ws_wc_instal_automaticke.pdf http://www.econea.cz/files/ws_wc_instal_dvoutlacitkove.pdf http://www.watersavers.eu/setrice/jak-to-funguje/#toalety

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перезаписать видеокурс по компьютерной грамотности

    $370

    Есть видеокурс по теме компьютерной грамотности. Он обучает базовым основам работы с компьютером. Общее время курса: около 20 часов. Курс состоит из 70 видеоуроков    Необходимо:    Перезаписать видео, используя Camtasia Studio, либо любую другую программу по записи экрана. ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видеозаставка на 3-5 сек

    Требуется сделать видеозаставку с названием сайта, которая будет использоваться в видеороликах на Youtube. Что должно быть в заставке: красивый фон, появляется название сайта, добавить каких-нибудь эффектов, например переливание название разными цветами, либо эффектное появление названия, музыка ...

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перезаписать видеокурс

    $350

    Есть видео курс по теме компьютерной грамотности. Состоит из 4 дисков. Необходимо: 1. Перезаписать видео, используя Camtasia Studio, повторяя действия на экране своего компьютера в точности как в оригинальном видео. ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
SkobcovaA
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Разместить статью на сайте
Задача была поставлена четко, были даны хорошие инструкции. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа выполнена согласно ТЗ, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Mark23
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Перевод с чешского на русский
Очень довольна сотрудничеством.
Спасибо за работу
Ответный отзыв
gnom-st
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва(-3)
$20
4 балла
8 лет назад
Функция "Быстрого просмотра" в самописный движок интернет-магазина
Коммуникация ноль. т3 меняеться постоянно. оплата после результат не по курсу
Заказ был выполнен, но не в указанный срок. Однако, исполнитель старался. В целом работой доволен.
Ответный отзыв
zhmenia
Царик 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
PHP форма обратной связи
Сработались отлично! Задача, общение, оплата - все хорошо. Спасибо :)
Отличный исполнитель, все сделал как надо.
Ответный отзыв
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Настроить редирект
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
Все сделано на отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв