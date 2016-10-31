На сайте wordpress необходимо сделать сайдбар, как на сайте cosmo.ru. Чтобы рекламный виджет в сайдбаре закреплялся на 1-2 экрана десктопа, а затем менялся на новый. Как это работает можно посмотреть здесь: https://www.cosmo.ru/lifestyle/series/luchshie-tureckie-serialy-na-russkom-hity-i-novinki-ot-kotoryh-ne-otorvatsya/
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
После внедрения AMP страниц статистика стала показывать какие-то ошибки. Очень много посещений главной страницы, хотя по факту их быть не должно. Предполагаю, что это связано с переадресацией внутри самих amp-страниц. Нужен спец для решения данной ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $1500
Имеется информационный сайт на Wordpress, публикующий обычные статьи с изображениями, видео с Ютуб. Никаких заморочистых сервисов на сайте нет. Имеется проблема со скоростью. Много внешних запросов (~300-400). Да, можно его попытаться оптимизировать и улучшить скорость, ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
Проблема: Есть информационный сайт с современной, адаптивной темой оформления. Все это работает на выделенном сервере. Однако, при проверке через PageSpeed выявляются многочисленные проблемы со скоростью загрузки, весом и количеством запросов. Требуется опытный разработчик для оптимизации и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать Макрос Excel, который будет парсить выдачу яндекса по заданным ключевым словам, обсчитывать позиции урлов и выдавать итоговый результата в виде таблицы, где урлы будут ранжироваться по степени их видимости по заданной группе запросов. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Требуется доработать стили некоторых рекламных блоков. В мобильной версии они смотрятся коряво: 1) На скрине рекламный блок Гугла. Он выходит за пределы сайта и прилипает к кромке экрана смартфона: [url=https://clip2net.com/s/3YvfVAP]clip2net.com/s/3YvfVAP[/url] Для примера ниже скрин аналогичного блока от Яндекс ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать аналог сервиса semyadro.pro А точнее двух его инструментов: [list=1][*]http://semyadro.pro/tools/most-visible-documents [*]http://semyadro.pro/tools/article-structure [/list] Первый инструмент парсит выдачу по заданным ключевым словам и компонует 2 результата: [list=1][*]ТОП-15 яндекса, в котором собирает самые видимые сайты по всем ключам, показывая какое количество раз он был ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
В последнее время сайт на Wordpress стал часто выдавать то 504, то 502 ошибку. Также сайт подвисает на 3-4 секунды, при работе в админке, когда редактируешь какую-нибудь большую статью через встроенный редактор. Например, выделишь какой-нибудь текст, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1
Требования: [list][*]Опыт работы с Wordpress[*]Наличие программы Photoshop и умение с ней работать.[/list]Вы получаете статью в Word-е, уже отредактированную в плане стилистики и грамматики. Эту статью нужно: 1) разместить на сайте, 2) проставить заголовки H2-H3, 3) вставить содержание через шорткоды, 4) ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Требования: [list][*]Опыт работы с Wordpress [*]Наличие программы Photoshop и умение с ней работать. [/list] Вы получаете статью в Word-е, уже отредактированную в плане стилистики и грамматики. Эту статью нужно: 1) разместить на сайте, 2) проставить заголовки H2-H3, 3) вставить содержание через шорткоды, 4) ...Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется обработать несколько видео по теме финансы, банки, заработок. Задачи: Создание видеоряда для звуковых файлов (диктор начитывает текст в формате mp-3, вы накладываете видеоряд). В качестве видеоряда могут быть использованы тематичные изображения, графика, анимация. Продолжительность роликов: 3-30 ...Видеомонтаж35 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать баннер на тему "Как заработать на кредитных картах". Баннер должен быть адаптивным и менять свой размер в зависимости от устройства на котором он отображается. В заявке приложите, пожалуйста, ссылки на адаптивные баннеры, сделанные вами. ...Баннеры7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать баннер на тему "Как заработать на кредитных картах". Баннер должен быть адаптивным и менять свой размер в зависимости от устройства на котором он отображается.Баннеры6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Требуется ускорить сайт на Wordpress. Суть проблемы: недавно стал получать сообщения от Яндекс.Вебмастера, что долгий ответ сервера (больше 3 сек). Сам сайт расположен на выделенном сервере. Проверив вручную получил средний результат 3380 мс, в то время как у ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется опубликовать статью на сайте, работающем на Wordpress. Требования: [list][*]Опыт работы с Wordpress[*]Наличие программы Photoshop и умение с ней работать.[/list] Вы получаете статью, уже отредактированную в плане стилистики, грамматики. Эту статью нужно: 1) разместить на сайте, 2) проставить загловки H2-H3, 3) ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Возникла проблема с MySQL. Изменил пароль, пытаюсь войти но PHPmyadmin пишет, что пароль или логин не корректный. Сайт располагается на выделенном сервере под управлением Virtualmin/Webmin. Необходимо: 1) Восстановить пароль к PHPmyadmin 2) Сделать восстановление сайта wordpress Требуется специалист, который хорошо ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо перевести инструкцию к сантехническому изделию. Образцы здесь: http://www.econea.cz/files/ws_wc_zmena_prutoku.pdf http://www.econea.cz/files/ws_wc_instal_automaticke.pdf http://www.econea.cz/files/ws_wc_instal_dvoutlacitkove.pdf http://www.watersavers.eu/setrice/jak-to-funguje/#toaletyПереводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $370
Есть видеокурс по теме компьютерной грамотности. Он обучает базовым основам работы с компьютером. Общее время курса: около 20 часов. Курс состоит из 70 видеоуроков Необходимо: Перезаписать видео, используя Camtasia Studio, либо любую другую программу по записи экрана. ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать видеозаставку с названием сайта, которая будет использоваться в видеороликах на Youtube. Что должно быть в заставке: красивый фон, появляется название сайта, добавить каких-нибудь эффектов, например переливание название разными цветами, либо эффектное появление названия, музыка ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $350
Есть видео курс по теме компьютерной грамотности. Состоит из 4 дисков. Необходимо: 1. Перезаписать видео, используя Camtasia Studio, повторяя действия на экране своего компьютера в точности как в оригинальном видео. ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт8 лет назад