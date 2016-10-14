Контент-менеджер, разработка сайтов
Есть знания HTML, CSS, PHP (на уровне редактирования кода).
Владею Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro и другими похожими программами.
Обучаюсь быстро.
Опыт работы в должности программиста - 3 года.
Опыт работы с системами управления сайтами - более 5 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Работа выполнена согласно ТЗ, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко, были даны хорошие инструкции. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена в срок и качественно. Спасибо, к работе рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилась работа с Константином!
$1
10 баллов
9 лет назад
Александра! Спасибо за оперативное решение поставленной задачи, благодарю Вас!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, понравилось работать!
$10
10 баллов
9 лет назад
Спасибо, работа выполнена качественно и оперативно в оговоренные сроки. Рекомендую))
Ответный отзыв
Осталось приятное впечатление после сотрудничества! Понятное ТЗ, всегда на связи. Спасибо!
$1
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Крайне рекомендую в качестве исполнителя, особенно для сложных проектов, в которых требуется знание и CMS и верстки. Обязательно буду сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Константином! Четкая постановка задачи, всегда на связи. Надеюсь на новое сотрудничество!
Наполнение сайтов
5 отзывов
$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга