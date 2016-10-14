SkobcovaA

Александра SkobcovaA

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-менеджер, разработка сайтов

Есть знания HTML, CSS, PHP (на уровне редактирования кода).

Владею Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro и другими похожими программами. 

Обучаюсь быстро.

Опыт работы в должности программиста - 3 года.

Опыт работы с системами управления сайтами - более 5 лет.

Отзывы заказчиков

myrouble
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Разместить статью на сайте
WordPress
Работа выполнена согласно ТЗ, сотрудничеством доволен.
Задача была поставлена четко, были даны хорошие инструкции. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
kosgtx
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Собрать список сайтов с критериями
Работа выполнена в срок и качественно. Спасибо, к работе рекомендую.
Очень понравилась работа с Константином!
Ответный отзыв
press_realist
Виктор 
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Статья в Википедии
Александра! Спасибо за оперативное решение поставленной задачи, благодарю Вас!
Спасибо за сотрудничество, понравилось работать!
Ответный отзыв
Mterefen
35 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Разработать лендинг для контекстной рекламы туристических услуг.
Спасибо, работа выполнена качественно и оперативно в оговоренные сроки. Рекомендую))
Осталось приятное впечатление после сотрудничества! Понятное ТЗ, всегда на связи. Спасибо!
Ответный отзыв
wolfus
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта (CMS Wordpress)
WordPress
Крайне рекомендую в качестве исполнителя, особенно для сложных проектов, в которых требуется знание и CMS и верстки. Обязательно буду сотрудничать в дальнейшем.
Очень понравилось работать с Константином! Четкая постановка задачи, всегда на связи. Надеюсь на новое сотрудничество!
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
5 отзывов
$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга