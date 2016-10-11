Наполнение сайта (CMS Wordpress)

Надо наполнить сайт: http://spred116.ru (на Wordpress).

1. Категория "Дизельные генераторы" взять с сайта http://www.powerunit.ru/catalog/dizelnye_generatory/?filter=Y&power_type=0&power_units=kvt&power_left=20&power_right=300 (от 20 до 300 кВт)

Сделать точно такую же таблицу, как на сайте-доноре, плюс по ссылкам переходим на страницу товара.

На странице товара надо взять с донора только основные характеристики (первая вкладка), все остальные ссылки убрать.

2. Категория "Сварочное оборудование" надо взять с сайта http://www.npfets.ru/catalog/

Разместить в таком же виде, ссылки идут на сайт-донор, открываются в новом окне.

Предлагайте цены и указывайте сроки, оплата постфактум на карту Сбербанка, либо ЯД.