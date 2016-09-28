Минимальное редактирование опубликованных статей

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок199 просмотров
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Здравствуйте!

Есть сайт, в котором 750 статей, +/-, вордпресс.

На нем нужно минимально отредактировать статьи, а именно:

  • Задать миниатюрой первую картинку в статье.
  • Удалить первую картинку, чтобы не было нагромождения, т.к. миниатюра в статью вставляется автоматически.
  • Удалить ручное оглавление, оно тоже будет вставляться автоматически.
  • В некоторых статьях добавить картинки из уже загруженных (по поиску в медифайлах).
  • В некоторых прописать тайтл, ключи (это редко).
По факту на 1 статью будет тратиться не более 5-7 минут.

Только с опытом работы на вордпресс! Только КМ, которым не проблема сделать 70-100 статей в день.

Не пишите в скайп и ЛС, напишем сами! Ждем Ваших заявок. Заявки без цены не рассматриваются.

7 лет назад
srazuweb
Евгения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
vetrovaalla
Алла 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
онлайн
7 лет назад
$80
10 дней
Работа проделана, сотрудничество состоялось.
Работа выполнена.
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