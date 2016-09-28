Минимальное редактирование опубликованных статей

Здравствуйте!

Есть сайт, в котором 750 статей, +/-, вордпресс.

На нем нужно минимально отредактировать статьи, а именно:

Задать миниатюрой первую картинку в статье.

Удалить первую картинку, чтобы не было нагромождения, т.к. миниатюра в статью вставляется автоматически.

Удалить ручное оглавление, оно тоже будет вставляться автоматически.

В некоторых статьях добавить картинки из уже загруженных (по поиску в медифайлах).

В некоторых прописать тайтл, ключи (это редко).

По факту на 1 статью будет тратиться не более 5-7 минут.

Только с опытом работы на вордпресс! Только КМ, которым не проблема сделать 70-100 статей в день.

Не пишите в скайп и ЛС, напишем сами! Ждем Ваших заявок. Заявки без цены не рассматриваются.