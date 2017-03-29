Наполнение товарами ИМ на OpenCart

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Требуется наполнение товарами ИМ электроинструмента на OpenCart. Задача - копированием добавлять описание, атрибуты и фото товара в каталог товаров. Черновик магазина здесь 900-watt.ru . Общее количество работы - около 5 тыс. наименований. Можно взять в работу какую-то часть. Оплата - 10 р/1 товар. Предлагайте свои сроки.
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