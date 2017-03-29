Наполнение товарами ИМ на OpenCart

1. Есть проект мобильного приложения - макет, который можно потыкать, есть в веб версии 2. Есть водители, которые должны пользоваться приложением Задача: 1. Узнать что они хотят видеть в приложении 2. Что их не устраивает в приложении 3. Будут ли ...