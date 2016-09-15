Интервьюер

1. Есть проект мобильного приложения - макет, который можно потыкать, есть в веб версии

2. Есть водители, которые должны пользоваться приложением

Задача:

1. Узнать что они хотят видеть в приложении

2. Что их не устраивает в приложении

3. Будут ли они работать с ним на постоянной основе