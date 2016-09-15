Нужны фотографии автомобилей

Задача:

Нужно найти и обработать фотографии в определенном ракурсе (ракурс может немного отличатся), пример ракурса на фотографиях. У каждой модели должно быть несколько фотографий в зависимости от кузова, каждая фотография должна быть представлена в разных цветах, цвета указаны на сайтах производителя.

Требование:

Вся информация о цветах должна строго соответствовать тем цветам которые представлены на сайте производителя.

Название фотографии должно соответствовать шаблону "бренд_модель_кузов_цвет.png" пример - audi_a7_sportback_cuvee_silver.png

Номер автомобиля должен быть скрыт, вместо него должно быть название модели.

Фотография должна быть с прозрачным фоном

На фотография должна быть тень, как в примерах

Размер каждого изображения должен быть 800px*540px

В заявках пишите стоимость одной фотографии в рублях и сколько сможете сделать фотографий за день.