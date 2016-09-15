Нужны фотографии автомобилей

Требуется специалист для раскрутки сайта на максимальном возможном количестве тематических форумов. Форумы посвящены заработку денег в интернете.
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Задача:
Нужно найти и обработать фотографии в определенном ракурсе (ракурс может немного отличатся), пример ракурса на фотографиях. У каждой модели должно быть несколько фотографий в зависимости от кузова, каждая фотография должна быть представлена в разных цветах, цвета указаны на сайтах производителя.
Требование:
- Вся информация о цветах должна строго соответствовать тем цветам которые представлены на сайте производителя.
- Название фотографии должно соответствовать шаблону "бренд_модель_кузов_цвет.png" пример - audi_a7_sportback_cuvee_silver.png
- Номер автомобиля должен быть скрыт, вместо него должно быть название модели.
- Фотография должна быть с прозрачным фоном
- На фотография должна быть тень, как в примерах
- Размер каждого изображения должен быть 800px*540px
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