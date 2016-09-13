В сайте на html нужно доработать таблицы (контент-менеджерам)

Нужно выполнить следующее на сайте, сделанном без системы управления на чистом html http://www.tehnoniki.ru/ . В заявках пишите, пожалуйста, цену своих услуг в час.

1. Таблицу http://www.tehnoniki.ru/manipulyator_arenda_yaroslavl.html нужно сделать, как здесь: http://www.tehnoniki.ru/arenda_ekskavatora_yaroslavl.html

добавив новую технику:

Манипулятор HINO RANGER

Манипулятор КАМАЗ вездеход длинномер

Манипулятор КАМАЗ

Характеристики берите из прикреплённого файла (отправлю после согласования условий). Если чего-то не хватает, ищите в интернете, в том числе фото. Для всех машин в этом пункте и остальных делаем такие же подробные страницы:

http://www.tehnoniki.ru/arenda_pogruzchika/Locust-903.html

2. Точно также добавляем автовышки:

http://www.tehnoniki.ru/arenda_avtovyshki_yaroslavl.html

ЗИЛ АГП-22

ЗИЛ АГП-18

3. Точно также бульдозер:

http://www.tehnoniki.ru/arenda_buldozera_yaroslavl.html

Т170Б

4. Автокраны

http://www.tehnoniki.ru/avtokran_arenda_yaroslavl.html

Автокран "Клинцы" Болотоход

5. Экскаватор

http://www.tehnoniki.ru/arenda_ekskavatora_yaroslavl.html

Экскаватор колесный JCB-200

6. Гидромолоты:

http://www.tehnoniki.ru/arenda_gidromolota_yaroslavl.html

Гидромолот на базе экскаватора-погрузчика JCB 3CX

Гидромолот на базе экскаватора ЭО-3323А